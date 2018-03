Rallye du Pays Ajaccien du 23 au 25 mars Le rallye du Pays Ajaccien 2018 se disputera du 23 au 25 mars avec avec notamment la spéciale "l'Aiaccina" le 23 mars 21h20 au départ de la route de la fontaine du VIttulo vers le salario et pour finir en beauté la spéciale en centre ville "IMPÉRIAL SHOW" le dimanche 25 mars à 12h20 boulevard Charles Bonaparte.



Rendez-vous pour la remise des prix sur le podium place de Gaulle dimanche 25 mars à 12h45.





Les reconnaissances du rallye se dérouleront les 17, 18, 21 et 22 Mars 2018. Les droits d’engagement sont fixés à 550 € avec la publicité des organisateurs, 525€ pour les équipages 50% licenciés à l’ASA Corsica et 500€ pour les équipages 100% licenciés à l’ASA Corsica.



Pour plus de détails

Le 6ème rallye national di u Paese Aiaccinu (CPEA), organisé par l'ASA Corsica, représente un parcours de 379,720 Km. Divisé en 3 étapes et 5 sections, il comporte 10 épreuves spéciales d'une longueur totale de 122.870 Km.

Au programme des épreuves spéciales



Vendredi 23 mars 2018 1ère étape : AJACCIO/AJACCIO Total Kms : 9,720 Kms

Vérifications Administratives à l'hôtel de ville de la ville d’Ajaccio Avenue Antoine Serafini De 11h00 à 17h00

Vérifications Techniques place du Casone de 11h15 à 17h15

Départ de la 1ère Étape place du Diamant à 19h00

Arrivée de la 1ère Étape place du Diamant à 22h41



ES 1 : 20h20 CALCATOGGIA 7,000 Kms

ES 2 : AIACCINA 2,920 Kms départ à partir de 21h20 sur la D11 depuis la route de la fontaine du Vittulo en direction de la fontaine du Salario.





Samedi 24 mars 2018 2ème étape : AJACCIO/AJACCIO Total Kms : 91,900 Kms

ES 3/5/7 : 09h00 AMBIENA/VICO 21,300 Kms X3 à

ES 4/6 : 09h45 APPRICIANI/COGGIA 14,000 Kms X2





Dimanche 25 mars 2018 3ème étape : AJACCIO/AJACCIO Total Kms : 21,050 Kms

ES 8 : 10h50 CELAVO 7,000 Kms

ES 9: 11h30 CAPA (CUTTOLI-PERI) 13,300 Kms

ES 10: L’IMPERIAL SHOW 0,750 Kms départ dimanche 25 mars à partir de 12h20 boulevard Charles Bonaparte au niveau du port Charles Ornano.



Parc fermé place de Gaulle du 23 au 25 mars

Remise des prix sur le podium place de Gaulle dimanche 25 mars à 12h45.



Dispositif Spéciale "Aiaccina" Route de la Fontaine du VIttulo - Fontaine du Salario départ 21h20 Spéciale Aiaccina départ à partir de 21h20 sur la D11 depuis la route de la fontaine du Vittulo en direction de la fontaine du Salario.



En raison de l’organisation du « 6ème Rallye National du Pays Ajaccien » qui se déroulera les Vendredi 23, Samedi 4 et Dimanche 25 Mars 2018, la circulation sera interdite aux usagers de la route lors des épreuves chronométrées, aux jours et heures suivants :



Vendredi 23 mars de 19H40 au samedi 24 mars à 01H30

RD 11: Du carrefour RD11 / Route de la « Fontaine du Vittulo » jusqu’au carrefour RD11 / RD11B.

RD 11: Du carrefour RD11 / RD11B jusqu’au carrefour RD11 / Route de la « Fontaine du Salario ».

Dispositif en centre ville Spéciale Imperial Show départ 12h30 boulevard Charles Bonaparte Spéciale "Imperial Show" dimanche 25 mars à partir de 12h30 boulevard Charles Bonaparte au niveau du port Charles Ornano.

Remise des prix sur le podium place de Gaulle dimanche 25 mars à 12h45.



Stationnement interdit : du samedi 24 mars 14h au dimanche 25 mars 17h 00 : -Boulevard Charles Bonaparte (du rond point de la gare au parking des pêcheurs) -Parking des pêcheurs -Parking charles Ornano

Circulation interdite le dimanche 25 mars 09h00 à 17h00 Boulevard Charles Bonaparte Déviation de la circulation au rond point de la gare vers l’avenue Jean Jerôme Levie

Rétrécissement mis en place de la voie de sortie de ville sur 100m par la pose de barrières

Rassemblement du public : le public souhaitant regarder la spéciale en ville ne pourra être accueilli que sur le parking Charles Ornano (toutes les autres zones interdites)

Dispositif de sécurité mis en place : -Sécurisation de tout le bord du boulevard Charles Bonaparte (pompes à essence, bord de mer, sortie parking de l'amirauté) par des plots béton - sécurisation de la zone destinée au public (parking charles Ornano) chicane béton permettant l’accès aux secours

Les arrêtées de circulation et de stationnement

18-340 6ème rallye Di U Paese (512.06 Ko)



18-281 RALLYE DU PAYS AJACCIEN DE GAULLE.pdf (80.68 Ko)

18-282 RALLYE DU PAYS AJACCIEN AUSTERLITZ .pdf (81.59 Ko)



ES RAL PAYS AJACCIEN 2018.pdf (267.73 Ko)



Pour votre sécurité





