Rallye National Aiacciu Corsica Suttana du 10 au 12 mars A corsa di vitturi Aiacciu Corsica Suttana, volta da u 10 sin'à u 12 di marzu

L’Aiacciu Corsica Suttana est de retour au mois de mars !



Annulé en 2020, puis décalé en Juin en 2021 et en 2022, l’Aiacciu Corsica Suttana retrouve sont format initial à savoir deux jours et demi de course, comme en 2019 !





Programme Etape 1 – Vendredi 10 Mars

ES 1 : Gare de Carbuccia – Peri (6,61 km) / 20h18

ES 2 : Peri (4,49 km) / 20h31

ES 3 : Spéciale nocturne en centre-ville (0,75 km) / 22h15



Etape 2 – Samedi 11 Mars

ES 4 : Pietrosella (5,71 km) / 10h43

ES 5 : Cognocoli – Pila Canale (6,93 km) / 11h11

ES 6 : Cazola – Petreto (13,35 km) / 11h34

ES 7 : Pietrosella (5,71 km) / 14h32

ES 8 : Cognocoli – Pila Canale (6,93 km) / 15h00

ES 9 : Cazola – Petreto (13,35 km) / 15h23



Etape 3 – Dimanche 12 Mars

ES 10 : Celavo – Mezzana (8,45 km) / 9h18

ES 11 : Sarrola (14,29 km) / 9h46

ES 12 : Celavo – Mezzana (8,45 km) / 12h24

ES 13 : Sarrola (14,29 km) / 12h52

Circulation et stationnement RALLYE DU PAYS AJACCIEN SPECIALE EN VILLE

Date : vendredi 10 Mars 2023

Heure : de 22h à 00 h



Stationnement interdit : du vendredi 10 mars 06 h00 au samedi 11 mars 06 h 00 :

- Boulevard Sampiero (portion comprise entre la rue Frediani et le rond-point de la gare)

- Avenue Jean-Jérôme Levie (de part et d’autre de la chaussée)

- Parking de la Gare (dans sa totalité)

- Parking de la place Abatucci (motos)

- Rue sainte Lucie (portion comprise entre la rue Michel Bozzi et le cours Napoléon)

- Avenue Beverini (portion comprise entre le cours Napoléon et la rue Michel Bozzi)

- Cours Napoléon (portion comprise entre la rue du Comte Bacciochi et l’avenue Colonel Colonna D’Ornano)

- Quai l’Herminier (portion comprise entre la voie reliant le bd Roi Jérôme et le Bd Sampiero)



Déviation de la circulation :

Les véhicules voulant emprunter le boulevard Sampiero sont déviés vers le boulevard du Roi Jérôme

Les véhicules voulant emprunter la voie reliant le Quai l’Herminier sont déviés vers le boulevard du Roi Jérôme

Les véhicules voulant emprunter le rond-point de la Gare sont déviés vers le boulevard Charles Bonaparte

Les véhicules voulant emprunter le Cours Napoléon, direction centre-ville, sont déviés vers l’avenue Colonel Colonna d’Ornano

Les véhicules voulant emprunter le Cours Napoléon, direction sortie de ville, sont déviés vers la rue louis Frediani

Les véhicules voulant emprunter le Cours Napoléon, direction sortie de ville, sont déviés vers la rue Sergent Casalonga

Les véhicules circulant sur l’avenue Beverini Vico sont déviés vers la rue Michel Bozzi

Les véhicules voulant emprunter la rue Sainte-Lucie sont déviés vers la rue Michel Bozzi

Les véhicules circulant sur le chemin de la Pietrina sont déviés vers le boulevard Masseri



Rassemblement du public : le public souhaitant regarder la spéciale en ville sera accueilli : Cours napoléon entre la rue colonel colonna d’ornano et la rue Frediani

La place Abatucci

La place Abatucci

Le parking de la CCI



Parcours spéciale en centre-ville



