Racines des Ciel, les rencontres littéraires du 22 au 26 juin Les rencontres littéraires vous donnent rendez-vous autour du thème passionnant qui interpelle chacun de nous : "Tout commence par une rupture". Rencontres avec les auteurs, débats, échanges, signatures, ateliers... L'inauguration de l'exposition temporaire du Palais-Fesch - musée des Beaux-Arts ouvrira cette 14e édition, la remise du Prix du livre d'art invitera le jury à une table ronde inédite, d'intenses moments sont attendus...



Juin 2022, Racines de ciel repense le concept en affirmant ce désir partagé avec le Palais Fesch - musée des Beaux-Arts, de mêler les beaux-arts à la littérature. Racines de ciel ouvre les rencontres avec le vernissage de l’exposition temporaire du Palais Fesch, La Grande Bellezza. Ses invités et son public bénéficient d’une visite guidée par les commissaires de l’exposition. Les jurés du Prix du livre d’art et nos auteurs invités, participent à des débats autour de la thématique 2022, “Tout commence par une rupture.”



Tout au long du week-end, suite à la remise du Prix du livre d’art le samedi matin, des rencontres et interventions singulières, continuent de rapprocher les publics autour des participants des événements réunis, cela et pour la première fois, toute la journée du dimanche. La Librairie La Marge propose des moments privilégiés dans la cour, autour des tables de livres et au cours de séances de signatures. La vitalité de la culture se veut la clé de ces rendez-vous du livre et de l’histoire de l’art, moteurs de cette quatorzième édition.



Entrée gratuite Programme Racines de ciel 2022.pdf (2.61 Mo)



MERCREDI 22 JUIN

18h30 : soirée atelier d’écriture Présentation de l’atelier d’écriture créative édition 2022 : Le musée imaginaire, en présence de tous les personnages de fiction inspirés par les tableaux du Palais Fesch aux participants de l’atelier.



19h00 : Écrire à partir d’une consigne, est-ce encore, est-ce déjà écrire ?

Isabelle Miller reçoit Bertrand Visage et Bernard Biancarelli.

20h30 : apéritif

JEUDI 23 JUIN 20h00 : Les Rencontres Marinca / Dans le cadre du partenariat avec la Caisse Centrale d’Activités Sociales de l’énergie CCAS et la CMCAS Corse-Union territoriale, une soirée de rencontres est organisée en pré-ouverture. Présentation de l’édition 2022 par Mychèle Leca et Paule Martinetti, administratrice et présidente de la Commission Culture de la CCAS.

Présentation du Prix du Livre d’Art dont l’année 2022 est la troisième édition.

Table ronde : Ruptures en tous genres

Giuseppe Pintus reçoit Jean-Marc Graziani et Bertrand Visage.

Albert Dichy reçoit Pierre Assoouline, Carole Zalberg et Nathalie Cohen.

VENDREDI 24 JUIN 18h30 : Ouverture / Parole à Philippe Costamagna, directeur du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d’Ajaccio et à Mychèle Leca. Vernissage de l’exposition temporaire, La Grande bellezza. Visite guidée par les commissaires et en présence des auteurs invités et des membres du jury du Prix du Livre d’art.

20h00 : Cocktail

Samedi 25 juin / Remise du Prix du livre d'art Remise du prix et table ronde avec le jury / samedi 25 juin - 11h00, Grande galerie

C’est à Ajaccio, et à l’occasion du colloque Racines de ciel, qu’est remis depuis 2020, le prix national du livre d’art et le prix du meilleur catalogue d’exposition. Chaque auteur, éditeur, peut concourir pour obtenir ce prix remis lors d’un colloque littéraire et dans l’un des plus beaux musée des Beaux-Arts. SAMEDI 25 JUIN 11h00 : Présentation de la 3e édition du Prix du Livre d’Art.

Remise du Prix du Livre d’Art et du Prix du catalogue d’exposition aux lauréats en présence du jury.

11h30 : Table ronde des jurés : Arts de la rupture / la rupture dans les arts

Animation : Albert Dichy

12h30 : Apéritif

14h30 : "Rupture : au risque de se perdre"

Michel Peretti reçoit Carole Zamberg et Jean-Marc Graziani

15h45 : 'Partir, revenir : rompre avec soi-même"

Sandra Alfonsi reçoit Nicolas Idier et Marianne Vic

17h00 : Présentation de la revue Litteratura

François Xavier Renucci reçoit Jérôme Luciani

17h30 : "Mettre le feu"

Giuseppe Pintus reçoit Nathalie Cohen

18h30 : "La rupture invisible"

Pierre Assouline, auteur du livre Le Paquebot, grand témoin de Racines de ciel 2022.

Animation : Sandra Alfonsi et Michel Peretti

20h00 : Cocktail

20h30 : "Castings : 3 minutes qui décident d’une vie"

Soirée cinéma/littérature avec David Foenkinos

Entretien et projection





​ Le Prix du livre d’Art récompense un ouvrage dans le domaine de l’histoire de l’art. Cet ouvrage s’adresse à un large public et doit offrir à ses lecteurs une approche originale sur un thème, une oeuvre ou un champ, dont il renouvelle l’intérêt. Porté par la Ville d’Ajaccio, le Prix est notamment doté d'un montant de 3 000 euros.



Un prix complémentaire, Le Prix du catalogue d’exposition, récompense un ouvrage accompagnant une exposition tenue entre mai de l’année écoulée et mai de l’année en cours. Les membres du jury ont la volonté de donner toute sa force au Prix du livre d’Art, et pour cela viennent nous rejoindre chaque année.



Pour cette troisième édition qui réunit l’art et la littérature, à la suite de la remise du prix, Racines de ciel propose à chacun d’entre eux, de participer à une table ronde autour de la thématique de l’édition 2022, afin de permettre au public de mieux les rencontrer



DIMANCHE 26 JUIN 11h00 : Littérature & Histoire : Éloge de la lenteur Philippe Colombani reçoit l’historien, Laurent Vidal



12h30 : Déjeuner dans la cour



14 h 30 : "Comment rompre sans briser ?"

Après-midi littérature-lecture

Albert Dichy et Giuseppe Pintus reçoivent Claire Marin

Lecture de textes : Nathalie Cohen



16h30 : Clôture du festival

Edito

"La Ville d’Ajaccio est heureuse de soutenir un tel événement

en ouvrant notamment les portes d’un lieu magnifique le Palais Fesch"

Rupture des habitudes pour se réinventer, pour se libérer des consignes… La rupture vue comme un art est ici appréhendée non pas comme une fin, mais comme une promesse de renouveau. Racines de ciel invite aux perspectives optimistes. Je remercie Mychèle Leca et son équipe bien-sûr, qui permettent au public ajaccien de pouvoir vivre pleinement ses rencontres littéraires.



La Ville d’Ajaccio est heureuse de soutenir un tel événement en ouvrant notamment les portes d’un lieu magnifique dédié au partage de la culture et de la connaissance : le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts. Un cadre inspirant et vivant qui permet à cette 14e édition d’unir en effet les Beaux-Arts et la littérature.



Pour la première fois, les rencontres littéraires s’ouvrent avec l’exposition temporaire du musée Fesch. "La Grande Bellezza, l’art à Rome au XVIIIe siècle, 1700 - 1758", vous invitera à découvrir une Rome brillante et contrastée. En parallèle, les photographies d’Anna Vivante, plongeront votre regard sur des détails étonnants d’oeuvres architecturales : "Rome, ombres et drapés au XVIIIe siècle".



Le Palais Fesch est un musée vivant. Ajaccio peut être fière de son activité culturelle que Racines de ciel accompagne. C’est en son coeur qu’est né le Prix du livre d’Art qui depuis trois ans puise sa force auprès d’un jury exceptionnel. Je les remercie d’honorer de leur fidèle présence la remise officielle du Prix du livre d’art et celui du catalogue d’exposition que nous remettrons samedi 25 juin.



Merci à tous et que vive la culture !"

Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio



