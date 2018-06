Racines de ciel Rencontres littéraires d’Ajaccio « RIVES EN MIROIR…» du 8 au 10 juin Palais Fesch Espagne, France, Italie, Tunisie, Maroc et Algérie, pays-phare, de l’édition 2018 de Racines de Ciel vendredi 8 juin, samedi 9 juin & dimanche 10 juin 2018,

ces six pays, mis en miroir, se rejoindront en Corse, l’île-capitale en Méditerranée, à Ajaccio dans le cadre prestigieux du Palais Fesch.







Programme :

Vendredi 8 juin

Dans la cour du Palais Fesch

18h00 Ouverture en présence des personnalités et des invités

18h30 Conférence inaugurale de Benjamin Stora

Rencontre de prestige autour du thème 2018

Médiation Sandra Alfonsi

19h30 Cocktail d’accueil Dans la Grande Galerie du Palais Fesch

20h30- 22h00 Temps cinéma algérien dans la Grande Galerie du Palais Fesch

Projection du film « Kindil El Bahr » (52’) En présence du scénariste et réalisateur Damien Ounouri et de l’actrice co-scénariste Adila Bendimerad

Médiation Abdenour Hochiche



Samedi 9 juin

Dans la librairie du musée

10h30 - 12h30 Matinée jeunesse Spéciale BD mise en place par Frédéric Federzoni Dans la Grande Galerie du Palais Fesch

15h - 17h45 « D’une rive l’autre… » Carte blanche à Bouziane Ahmed Khodja

Présentation des auteurs

15h15 Anne-Sophie STEFANINI & Emmanuel RAZAVI

15h45 Nadia GALY & Bruno ARPAIA

16h15 Yasmine CHAMI, Antoine ALBERTINI & Sadika KESKES

17h Fawzia ZOUARI, Yahia BELASKRY & Robert COLONNA D’ISTRIA

17h45 - 18h30 « Rives inverses »

Albert Dichy reçoit CANESI & RAHMANI.

Lecture Evelyne Istria

18h30 - 20h « Rives opposées ? »

Anne-Sophie STEFANINI, Antoine ALBERTINI, Bruno ARPAIA & Emmanuel RAZAVI

Médiation Sandra Alfonsi

Pause Cocktail CCAS



Dans la Grande Galerie du Palais Fesch

21h- 22h30 Le poète Dick Annegarn chante :

Et ta famille, va-t-elle si bien que tu le dis ?

La prophétie, est-ce qu’elle te convient ou est-ce qu’elle te convie ?

Et mon ami de Berbérie, est-ce qu’il me confie

Les doux soucis de son pays, de sa patrie ?

Ce sont les questions posées par François-Xavier Renucci à ses invités

Yasmine CHAMI, Nadia GALY, Fawzia ZOUARI, Yahia BELASKRY,

Robert COLONNA D’ISTRIA.

« La famille, le pays, qu’ont-ils à voir avec nos rêves ?... »

ou, comment écrire sur ces « choses de la maison » « affare di casa » ?

Pourquoi chercher à lier parcours familiaux, singuliers et divers,

avec cette histoire, ce passé, ces identités, ces cultures qui tendent au plus petit

dénominateur commun ?

Bref, la famille, le pays, qu’ont-ils à voir avec nos rêves ?...



Dimanche 10 juin

Dans la Cour du Palais Fesch

10h30 -12h « De l’intérêt du fait divers »

Rencontre éditeur/écrivain Anne-Sophie STEFANINI / Antoine ALBERTINI

A l’occasion de la création de la collection « Les invisibles » aux éditions Lattès, demande est faite à chaque auteur invité de Racines de Ciel, d’une contribution écrite

ou orale relatant un fait divers qui l’a marqué.

Présentation François-Xavier Renucci & Bouziane Ahmed Khodja

Accueil Envoyer à un ami Imprimer