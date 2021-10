RECOSANTÉ : Connaître son environnement Agir pour sa santé RECOSANTÉ : cunnoscia u so ambienti è agiscia pà a so saluta

Recosanté est un service public numérique créé par le ministère des Solidarités et de la Santé, et le ministère de la Transition écologique, dans le cadre du 4ᵉ plan national santé environnement.



La création de Recosanté s'appuie sur un constat: les Français(es) sont de plus en plus préoccupé(es) par les liens entre la dégradation de l'environnement et la santé.







Recosanté permet de connaître la qualité de son environnement grâce à des indicateurs précis liés à la localisation.

Le service propose également des recommandations de bons gestes à mettre en place pour protéger sa santé.



Actuellement, 4 outils sont accessibles à toutes et tous gratuitement:

- un tableau de bord en Iigne sur le site Recosanté, pour accéder aux données sur la qualité de l'environnement autour de soi ;

- de l'information quotidienne et/ou en cas d'alerte, par email ou par notification, pour connaître la qualité de son environnement;

- une lettre d'information numérique hebdomadaire qui propose des recommandations, pour comprendre son environnement et protéger sa santé ;

- un simulateur pour afficher les indicateurs environnementaux selon la localisation, que nos partenaires peuvent intégrer facilement sur Ieur site.



Les données diffusées par Recosanté sont récupérées auprès des producteurs officiels : associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, RNSA (réseau national de surveillance aérobiologique), Météo France et IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire). Les recommandations sont validées par la direction générale de la prévention des risques et la direction générale de la santé.





Pour découvrir le site Recosanté, rendez-vous sur



