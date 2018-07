Qwant Foot Volley World Cup Corsica Tour 2018

Dopu à u mundiali di Foot Volley, eccu u Qwant Foot Volley World Cup Corsica Tour 2018

Après l'open Mondial Footvolley qui a réuni le gratin de la discipline du 20 au 23 juillet sur la place Miot, place désormais au second et dernier grand événement de FootVolley de l'année 2018 en Corse, les stars du foot volley mondial et européen pose leurs valises en Corse pour participer au Qwant Foot Volley World Cup Corsica Tour 2018



Un événement majeur inscrit au calendrier officiel mondial de footvolley réalisé dans deux endroits hors normes :

A Piana plage d'Arone les 28 et 29 juillet et à Ajaccio sur la place du Diamant du 1er au 3 août



Cet évènement en partenariat avec la ligue européenne et la ligue sud américaine de footvolley réunira les champions de 16 nations.

Venez assister au spectacle qui sera donné par des athlètes internationaux, européens et insulaires sur la place du Diamant.