Quelle Agora pour les Cannes ? Participez au questionnaire citoyen ! Les travaux de l’Agora des Cannes touchent à leur fin. En vue de répondre au mieux aux besoins et aux attentes de tous concernant les actions qui s’y dérouleront, la Ville d’Ajaccio organise une consultation citoyenne auprès des riverains et des commerçants du quartier. Elle permettra de définir les contours d'une programmation variée : événements associations et culturels, activités commerciales non sédentaires, événements culturels…







Cette démarche destinée aux associations, commerces et habitants du quartier, concerne aussi l’ensemble de la ville qui bénéficiera de cet espace culturel. Elle permettra de plus, d’ouvrir la porte à différentes possibilités d’activités sur place : marchés alimentaires, marchés de textiles, stands de produits manufacturés, foires diverses, brocantes, événements culturels, associatifs ou musicaux…



DYNAMIQUE

Le questionnaire fera l'objet d'une restitution afin de partager les contributions, les idées, les propositions des participants et surtout afin d'adapter aux besoins les projets à venir au sein de cette place. Attentive aux attentes des habitants et soucieuse d’améliorer l’attractivité économique et le fonctionnement des quartiers, la Ville d’Ajaccio vise à travers ce projet à créer une nouvelle dynamique aux quartiers des Cannes et des Salines. Cette nouvelle dynamique déjà lancée depuis la fin des travaux de renouvellement urbain, se voit aujourd'hui complétée par la livraison de la passerelle et de son agora dans le cours du mois de mai 2022.



La création de l'agora des Cannes et de la passerelle intervient dans la continuité des projets réalisés par la Ville d'Ajaccio dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine des quartiers Cannes-Salines qui a fait l’objet d’une large concertation avec les habitants. Ce programme de grande ampleur qui a mobilisé des financements importants a permis de rénover complètement les places et les rues de ces deux quartiers, sans oublier la construction de nouvelles écoles.



D’importants travaux hydrauliques ont été réalisés en amont pour protéger les quartiers en diminuant largement le risque inondation. La réalisation du marché des Cannes a été conditionnée à la construction de la passerelle qui sera connectée à la Maison de Quartier, tout en permettant une continuité piétonne entre la rue Paul Colonna d’Istria et la Rue des Primevères.Ces deux opérations sont autorisées explicitement par le règlement du « Plan de Prévention du Risque inondations » (PPRI).



Pour la Ville d'Ajaccio, votre participation compte.



Contact Maison de quartier des Cannes

04 95 76 86 03

cas.secretariat@ville-ajaccio.fr

04 95 76 86 03

