Quartiers numériques du 8 au 15 juin 2017

LES ATELIERS TRANSMISSION

Véritable laboratoire numérique pour explorer en famille les diverses formes d’expression numérique sur ordinateur comme le graphisme (à l’aide d’une palette graphique), la M.A.O. (musique assistée par ordinateur) le vidéo-mapping (images projetées en 3 dimensions), le stop-motion (films d’animation image par image), la Robotique (avec Roboticamp), les outils du FabLab le codage sur Minecraft avec le Criij et bien d’autres.



LA EMAHO FACTORY 1 demi-journée / tout public.

Véritable laboratoire numérique, ce temps fort de la manifestation permettra au grand public de s’essayer en famille et de manière ludique aux différents outils de créations et fabrication numérique dans une ambiance conviviale autour d’un goûter.



JEUDI 8 ET VENDREDI 9 JUIN 2017

ÉCOLE ELEMENTAIRE JARDINS DE L’EMPEREUR & MAISON DE QUARTIER DES CANNES

Public scolaire uniquement



SAMEDI 10 JUIN 2017

MAISON DE QUARTIER DES CANNES / TOUS PUBLICS

Venez vous amuser en famille

Ateliers ouverture au public : 14h00-18h00

12 rue François Simongiovanni. 04.95.76.86.03



DIMANCHE 11 JUIN 2017

CENTRE SOCIAL DES SALINES / TOUS PUBLICS

Venez vous amuser en famille

Ateliers ouverture au public : 13h30-16h30

Rce Petra di mare - Avenue Maréchal Juin. 04.95.20.30.59