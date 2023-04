Quartiers numériques du 10 au 13 mai 2023 A nuvesima edizioni di i Quartieri Numerichi si farà trà u 10 è u 13 di maghju

La Ville d’Ajaccio et l’association émaho organisent la 9e édition de l’événement Quartiers Numériques Ajaccio du 10 au 13 mai 2023.

Art, culture et créativité numériques seront à l’honneur pendant les 4 jours de cette nouvelle édition au programme largement enrichi.



Conçu pour faire la promotion des usages numériques - qu’ils soient artistiques, ludiques, éducatifs ou pédagogiques -, Quartiers Numériques accueille les scolaires (collège et primaire) et les jeunes des centres sociaux du mercredi 10 au vendredi 12 mai. Pour cette 9e édition, la manifestation change de dimension et s’ouvre à un large public, en investissant de nouveaux lieux et en étoffant sa programmation le samedi 13 mai, notamment.



Auprès de classes de primaires et de collégiens, un véritable laboratoire numérique sera recréé afin d’inciter les plus jeunes à découvrir tous les possibles qu’offre la technologie ! Créer des vidéos, des visuels graphiques ou encore de petits films animés en stop motion : il s’agit de proposer une médiation culturelle, appuyée par les outils technologiques. À la fois levier d’insertion sociale et outil pour réduire la fracture numérique, Quartiers Numériques Ajaccio est un événement qui rassemble autour de pratiques innovantes et créatives.



La journée du samedi 13 mai sera ouverte à tous : conviviale et festive, le programme a été pensé comme une une kermesse dédiée au numérique, pour s’amuser, se rencontrer et re-découvrir le quartier de la Citadelle d’Ajaccio. Au cœur de la cité, cet édifice historique abritera un concentré d’innovation technologique et numérique, puis en début de soirée, une scène musicale baptisée ARENA SOCIAL CLUB, mettra à l’honneur des artistes de tous horizons.

QUARTIERS NUMÉRIQUES AJACCIO, 1 ÉVÈNEMENT EN 3 TEMPS TEMPS 1 | POUR LES SCOLAIRES



> ATELIERS Initiations au numérique

pour favoriser l’insertion sociale et éducative des jeunes des quartiers prioritaires Jeune public - Maison de Quartier des Cannes - école élémentaire des Cannes du mercredi 10 au vendredi 12 mai

3 journées d’initiation aux métiers et aux arts du numérique, ainsi que d’éducation aux médias et à l’information pour les jeunes. Au programme, 6 ateliers seront proposés sous forme de sessions de 45 minutes : Musique Assistée par Ordinateur, fake news, light painting, robotique, graphisme et stop motion.

Ces sessions ont été élaborées en collaboration avec les services de l’Académie de Corse.



> HACKATHON JUNIOR L’Usine à Projets

Pour développer la cohésion et réfléchir collectivement à des initiatives positives



Jeune public - Collège Arthur Giovoni

vendredi 12 mai

Il s’agit d’une journée conçue pour inciter les jeunes participants à se questionner sur ce qui est à améliorer dans leur quartier ou leur ville. L’objectif est de rendre l’initiative ludique, au travers d’un challenge collaboratif. Culture, patrimoine et innovation sont ainsi mêlés et le thème retenu pour cette édition est “Imagine ta Citadelle de demain”.



TEMPS 2 | POUR LES PARENTS ET TOUS CEUX QUI PARTICIPENT À L’ÉDUCATION DES JEUNES



> RÉUNIONS INTERNET

pour armer le grand public face aux dérives du numérique

Parents, vendredi 12 mai à 16h30 - école primaire des Cannes

Samedi 13 mai à 15h - Citadelle Miollis Ajaccio

Il s’agit de réunions-débats pour répondre aux questions des parents et leur fournir les bons outils : un médiateur animera les réunions afin d’orienter ces temps d’échange sur des sujets d’actualité tels que les réseaux sociaux, le temps d’écran, le contrôle parental ou encore la cyber-violence.



TEMPS 3 | POUR TOUS !

NOUVEAUTÉS 2023



CITADELLA FACTORY

Kermesse numérique et festive pour développer les pratiques artistiques et culturelles dans

un esprit convivial

Tous publics - entrée libre

samedi 13 mai de 14h à 18h - Citadelle d’Ajaccio

Dès 14h, enfants, famille, parents et grands-parents sont invités à une grande kermesse numérique !

Cette journée conviviale et ludique, ouverte à tous, permettra de découvrir les arts, métiers, outils et usages numériques, au contact d’artistes et de professionnels. Impression 3D, musique, peinture digitale, mais aussi photographie sont au programme de cette grande fête de quartier !



Plus de 10 stands et ateliers seront proposés au public, en partenariat avec différents artistes, collectifs et associations insulaires. Un goûter sera offert à tous les participants !



> ARENA SOCIAL CLUB

pour soutenir le tissu artistique et associatif insulaire, lors d’une grande fête !

Tous publics - entrée libre

samedi 13 mai à partir de 18h - Citadelle d’Ajaccio

Pour conclure cet évènement, une soirée spéciale est prévue : de nombreux artistes insulaires se produiront sur scène ! Des surprises numériques attendront les spectateurs, qui profiteront d’une soirée qui mettra en avant patrimoine historique, e-culture et musique électronique.

Pour Conclure Quartiers numériques se veut être un révélateur de talents, de créativités, un projet visant à faire émerger les appétences et compétences numériques individuelles et collectives.



Culture, arts et pratiques numériques, sensibilisation aux usages : un événement transverse, aux multiples facettes, pour partager tous les possibles de la transition numérique !



Il s’agit d’une dynamique à impact positif, volontairement tournée vers les quartiers prioritaires de la Ville ainsi qu’un lieu emblématique - la Citadelle - , afin de garantir à toutes et tous, jeunes et moins jeunes, un accès au numérique.



Quartiers Numériques Ajaccio est renouvelé en partenariat avec Cità d’Aiacciu, l’ANCT, la CAPA et la Collectivité de Corse, et avec le soutien de l’Académie de Corse, la SPL Ametarra et la Ghinguetta Aiaccina. PROGRAMME QUARTIERS NUMÉRIQUES .pdf (1.08 Mo)

Prez Ateliers 2023_primaires.pdf (162.11 Ko)

Prez Ateliers 2023_MQC.pdf (161.45 Ko)



