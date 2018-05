Quartiers Numériques 2018 du 30 mai au 2 juin Da u marcuri 30 di maghju sin'à u sabbatu 2 di ghjugnu di u 2018 : Quartieri numerichi 2018.

Du mercredi 30 mai au samedi 2 juin 2018.

OBJECTIFS : Sensibiliser le jeune public aux nouvelles technologies à travers des ateliers. Ces ateliers seront répartis en plusieurs petits stands afin de proposer aux participants de s’initier à certaines pratiques multimédias et audiovisuelles de manière ludique.



http://www.quartiersnumeriques.com/



Mercredi 30 mai 2018 : maison de quartier des cannes.

Ateliers + conférence débat à 14h00

Public scolaire + centre sociaux



Jeudi 31 mai 2018 : Ecole du Loretto

Ateliers : Classes de CM1 et CM2



Vendredi 1er juin 2018 : maison de quartier des cannes.

Ateliers : Public scolaire.



samedi 2 juin 2018 : maison de quartier des cannes.

EMAHO FACTORY tous publics



NOUS AVONS BESOIN DE DIFFUSER AU GRAND PUBLIC LA CONFERENCE DEBAT ET LA EMAHO FACTORY

