Quartier libre dans la Ville Génoise du 21 juin au 17 septembre Le centre historique d'Ajaccio devient piéton !



La Ville d’Ajaccio ambitionne d’être une ville durable, attractive et ouverte sur la Méditerranée.



Pour ce faire, notre ville impériale peut compter sur ses nombreux atouts et particulièrement sur sa forte identité ajaccienne.



Cette identité se matérialise notamment par son héritage génois.



Forte d’une volonté politique ambitieuse, la municipalité a confié à la société publique locale AMETARRA le projet d’aménagement de la Citadelle et du coeur de ville génois, afin de rendre ses lettres de noblesse à cet héritage si précieux.



Située en plein coeur d’Ajaccio, la citadelle est un joyau de l’architecture militaire avec une histoire riche et séculaire. C’est en effet en ce lieu que naît la ville d’Ajaccio à la fin du XVe siècle.



Des siècles plus tard et après une longue occupation militaire, la Ville achète la citadelle le 4 juillet 2019.



L’ambition est affichée : faire de ce lieu un nouveau quartier du coeur de ville en mettant en valeur son patrimoine inestimable, naturellement lié à l’ancienne ville génoise.





L’ AJACCIO DE DEMAIN Une démarche novatrice a été mise en place en 2021, qui consiste à « activer » la Citadelle, c’est-à-dire à l’ouvrir avant et pendant sa transformation, pour offrir au public cet édifice inestimable, un site à découvrir, à imaginer, à inventer… à l’année et pour tous.



La connexion avec la Ville génoise s’envisage comme un véritable quartier ouvert et piéton, autour d’un projet participatif tout autant économique, que social et culturel.



C’est dans cette optique que s’inscrit l’expérimentation de la piétonnisation, lancée dès cet été 2023.

UNE EXPÉRIENCE À VIVRE GRANDEUR NATURE Ainsi à partir du 21 juin prochain et jusqu’au 17 septembre, cinq rues de la vieille ville (Roi de Rome, Bonaparte, Zevaco Maire, Pozzo-di-Borgo et Notre Dame) vont se mettre à l’heure du tout piéton.





Concrètement, ces rues emblématiques ne seront plus autorisées pour les véhicules à moteur de 11 h à 2 h du matin, exception faite sur des créneaux définis, pour permettre notamment les interventions d’urgence et les soins médicaux.



En dehors de ces actes réglementés, les rues seront donc rendues aux piétons et aux vélos pour permettre à chacun de déambuler au coeur du quartier historique.



Ce premier test grandeur nature doit s’analyser au prisme des grands projetsd’aménagement portés par la Ville, avec notamment la requalification de la place du Diamant et la connexion aux autres quartiers.



Comme l’a précisé le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, « ce projet est au coeur de la maîtrise de l’espace public pour rendre le coeur de ville plus attractif et plus durable ».



A l’instar de la rue Fesch, qui dans les années 80 s’est offerte aux regards admiratifs des flâneurs, c’est à présent le quartier génois qui porte l’ambition de la Ville de voir s’étendre les zones piétonnes.



Une communication ad hoc est mise en oeuvre pour informer les riverains et les commerçants des modalités de cette période test. Réunion publique et diffusion des informations pratiques figurent notamment au programme de la concertation qui se poursuit.



Prochain rendez-vous : la réunion publique proposée aux habitants de la Ville génoise et du centre-ville, le samedi 3 juin, à 10 heures, dans la salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville.



L’objectif, à terme, est de faire de la vielle ville un coeur historique préservé, en misant sur la tranquillité et la mise en valeur de son patrimoine remarquable.



Retrouvez le guide piétonnisation feuilletable en ligne et en téléchargement.



Guide pietonnisation en 4 pages A5-calameo.pdf (302.96 Ko)



UNE VILLE REPENSÉE ET CONNECTÉE Un objectif ambitieux aussi en termes de développement des mobilités douces et alternatives en coeur de ville. Fidèles à leurs engagements, la Ville et la Communauté d’Agglomération du Pays ajaccien (CAPA), grâce à leur Plan de déplacements urbains (PDU) investissent pour encourager de nouvelles pratiques en ville, en proposant notamment des transports plus efficaces et durables.



Des solutions se dessinent ainsi pour favoriser le cheminement piéton en coeur de ville, pour construire des alternatives crédibles à la voiture individuelle.



Aussi, les aménagements envisagés sur le site de la Miséricorde répondent à cet objectif.



Dès le mois de juillet, la possibilité sera offerte de déposer son véhicule sur le site et d’emprunter les navettes gratuites pour relier le coeur de ville piéton.



Avec près de 200 places et un service de navettes haute fréquence, l’alternative s’envisage sérieusement…



Alors, bonne déambulation !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer Actualités