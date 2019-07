" Protéger la Méditerranée, quels moyens d’action ? " " Protéger la Méditerranée, quels moyens d’action ? ou comment réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement, dans les zones portuaires ", tel a été le thème du forum qui s'est déroulé les 17 et 18 juillet à Ajaccio. Un sujet on ne peut plus d'actualité dont la Ville s'est emparée avec ses partenaires européens engagés dans le projet Port-5R.



Un enjeu pour les années à venir Réduction, Réutilisation, Recyclage, Récolte et Récupération, voilà pour les 5R du projet "Port 5R". Cette stratégie que la Ville d’Ajaccio a adoptée il y a cinq ans déjà, vise une gestion durable des déchets produits par les bateaux et les ports de la zone de coopération. Elle se propose de contribuer à réduire les impacts environnementaux négatifs causés par les activités humaines, à l’intérieur des zones portuaires. Ils sont d’autant plus importants puisque affectant sur des zones marines protégées ou de grande valeur environnementale comme celles de la zone de coopération à laquelle s’intéresse le Programme de Coopération France-Italie Maritime 2014-2020 qui le finance.



Le maire Laurent Marcangeli et son adjointe en charge du Nautisme et de la Plaisance, Marie-Ange Biancamaria, ont reçu les 17 et 18 juillet dernier à Ajaccio, les membres du partenariat du projet européen PORT5R : l’Institut Technique supérieur de Sardaigne, l’Université de Gênes, Assonautic de la Province de Savone, le Centre d’Etude Méditerranéen, le Karalis Yacht Service de Cagliari.





Moyens d'actions

"La Méditerranée souffre et la pollution soulève des inquiétudes croissantes au sein de la population, a souligné Laurent Marcangeli en préambule de ce forum. C’est pourquoi la Ville a pris très tôt la mesure de cette problématique pour les années à venir. L’activité maritime et portuaire ne doit pas représenter une menace, au contraire, c’est en agissant collectivement que nous pourrons allier activités économiques et préservation de l’environnement. Je suis heureux aujourd’hui d’accueillir de nouveau nos partenaires transfrontaliers, unis dans la même cause, pour partager et nous inspirer de nos expériences respectives.", a déclaré le marie avant d’annoncer sa demande auprès de la préfète de Corse, de la tenue prochaine d’une table ronde sur la pollution liée aux navires dans les ports.





Parmi les travaux qui ont été conduits durant ces deux jours, le partenariat du projet a souhaité aller à la rencontre des plaisanciers, des professionnels du nautisme et de la plaisance ainsi que acteurs publics à travers l’organisation d’un forum portant sur le thème : “Protéger la Méditerranée, quels moyens d’action ? ”. Le 18 juillet dernier, la salle du Conseil Municipal a donc été le lieu d’échanges approfondis et nourris de la part d’un public nombreux et fortement intéressé par la recherche de pistes d’amélioration pour la gestion des déchets dans les ports et par incidence, pour l’amélioration de la qualité de leurs eaux.



Ce forum a notamment été l’occasion pour Laurent Marcangeli, dans son discours d’ouverture et aux côtés du président de l’Union des Ports de Plaisance de Corse, Jean Toma, de rappeler à quel point il est important de travailler à faire concorder activités humaines et respect de l’environnement pour préserver la Méditerranée. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, il a souhaité, dès son arrivée, que la Ville d’Ajaccio s’engage dans le développement de projets de coopération transfrontalière tel que PORT5R, qui vise à limiter les problèmes engendrés par les déchets induits par les activités portuaires; projet qui va notamment permettre d’améliorer la qualité des eaux portuaires du port Charles Ornano, par la réalisation d’investissements fondamentaux.



Label européen « Port propre »

Afin d’illustrer ces propos, le directeur du port Charles Ornano, Paul Corticchiato, a présenté lors d’une visite de terrain en marge du Forum, l’usine de filtration des eaux noires et grises, qui sera prochainement installée dans la zone dédiée aux chantiers navals, pour que ces eaux n’impactent plus l’écosystème marin. Il a plus largement rappelé l’ensemble des opérations qui seront mises en œuvre sur le port Charles Ornano d’ici à la fin de l’année 2020 et qui permettront à terme d’engager les démarches pour l’obtention du label européen « Port propre ».



Le label reconnaît le positionnement de divers équipements pour la gestion et le stockage des déchets, la dépollution du bassin portuaire, la mise en place de capteurs d’alerte à la pollution - innovation en cours de développement par le laboratoire Stella Mare de l’Université de Corse, développement d’une application numérique dédiée aux usagers du port afin de les sensibilisés aux gestes éco-responsables. Préserver la Méditerranée, un enjeu majeur qui fait l’objet à Ajaccio de concertations mais également d’actions concrètes soutenues financièrement par l’Union Européenne.





Accueil Envoyer à un ami Imprimer