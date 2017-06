Propreté, opérations coup de poing dans votre quartier chaque samedi Avemu da puliscia u vosciu quartieri com'ellu ci voli !

Afin de répondre aux attentes des riverains et commerçants des quartiers,la Propreté Urbaine déploie les grands moyens tous les samedis pour des actions « Coup de poing », dans différents secteurs de la ville. 35 agents mobilisés : Chefs de secteurs, responsables opérationnels, conducteurs de moyens mécanisés, laveuses, aspiratrices, karchers, agents de salubrité, camions de ramassage d’encombrants… Pour la première fois, 4 secteurs mobilisés en 1 ! Consultez les dates et lieux des prochaines interventions.







Opérations d'envergure tous les samedis

SAMEDI 10 JUIN 2017

Secteur 3 : (Les Cannes, Le Binda, Rocade, Castel Vecchio).



SAMEDI 17 JUIN 2017

Secteur 4 : (Les Salines, Finosello, Candia, Rocade, Logirem).



SAMEDI 24 JUIN 2017

Secteur 1 : (Parc Berthault, Rte Sanguinaires, Résidence des îles, Santa Lina).





Truvareti altri dati da quì à pocu D’autres dates et secteurs seront fixés très prochainementTruvareti altri dati da quì à pocu



Accueil Envoyer à un ami Imprimer