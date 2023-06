Propreté Urbaine : la Ville d’Ajaccio mobilisée Pulizia di a cità : a Cità d'Aiacciu mubilizata

Gardien du maintien de la salubrité des espaces publics, le service de la Propreté Urbaine est en charge de l’une des missions primordiales de la Ville d’Ajaccio.



Afin d’offrir un environnement sain et accueillant aux Ajacciens, le territoire a été divisé en plusieurs secteurs sur lesquels sont déployés chaque jours près de 100 agents, de 5h à 19h45. Agents de propreté, opérationnels, d’encadrement et administratifs composent ce service aussi discret qu’incontournable, qui assure les missions suivantes :

Nettoyage manuel et mécanique des rues et autres espaces publics,

Installation et exploitation des corbeilles de rue,

Nettoyage après les manifestations culturelles, sportives et les festivités.

Davantage de moyens Depuis 2020, plus de 700 000 euros ont été investis par la Ville d’Ajaccio dans l’acquisition de matériel et machines afin d’assurer ces missions. Désormais, le parc de véhicules se compose notamment de 7 laveuses (haute et moyenne pression) dont 1 électrique, 9 aspiratrices de différentes capacités et 4 camions plateau.



Par ailleurs, la direction de la Propreté Urbaine de la Ville d’Ajaccio soutient et accompagne les actions menées par les particuliers, associations et écoles dans leurs initiatives citoyennes.



La propreté de l’espace public est l’affaire de tous. Chacun, à son niveau, peut contribuer à la préservation de sa qualité de vie et de l’environnement en adoptant des gestes simples : utilisation des cendriers et corbeilles de rues, gestion responsable des déjections canines, etc.





