Promenade avec Matisse Ajaccio a inauguré ce samedi matin, 25 mai, la promenade Henri Matisse, entre la plage Trottel et la place Miot. Non loin, de là, où le peintre séjourne en 1898 et où la lumière lui offre une inspiration décisive dans son oeuvre.





Bleu, la première couleur à laquelle on associe spontanément l'œuvre de Matisse, est le bleu d'Ajaccio assurément... Le peintre qui séjourne en 1898 pour la première fois à Ajaccio a d'ailleurs confirmé la révélation qu'il avait eu en découvrant la lumière qui baigne les lieux. « C’est à Ajaccio que j’ai eu mon grand émerveillement pour le Sud que je ne connaissais pas encore ». Pour se souvenir de cette influence créative dans la vie artistique du peintre et pour lui rendre hommage, la Ville d'Ajaccio en partenariat avec l'association des "Amis de Matisse" a officiellement baptisé, ce samedi 24 mai, une des plus belles promenades ajacciennes "promenade Matisse".



Inspiration

Henri Matisse séjourne à Ajaccio cinq mois durant à la villa de La Rocca, plus connue aujourd'hui sous le nom de villa Matisse ou de l'ancienne maternelle Les Piulelli. Il a 29 ans et c'est Ajaccio qu'il choisi d'emmener son épouse Amélia pour leur voyage de noces. Happé par la lumière, les couleurs et les paysages, ce séjour marque un tournant dans son existence, dans son oeuvre qu'il nourrit d'une nouvelle inspiration. Pour sa biographe, critique d’art de renommée mondiale, Hilary Spurling, « la secousse fut telle qu’elle transforma, non seulement son regard, mais encore sa manière habituelle de penser et de réagir ». Son art, jusque-là influencé par l’impressionnisme, bascule vers une simplification du dessin, des formes et une explosion de la couleur et de la lumière. Les prémices du fauvisme sont jetées.





