Prolongation de l'épisode de pollution aux particules fines jusqu'au 26 octobre Qualitair a prolongé le "dépassement persistant du seuil d'information et de recommandation" concernant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines qui est actuellement observé en Corse-du-Sud, pour la journée du 26 octobre 2022.



Aucun changement de la situation ce jour, avec des niveaux en particules fines toujours élevés. Depuis le début de la matinée, on constate de plus une augmentation croissante des concentrations notamment sur les zones littorales. La procédure d’alerte sur persistance est donc maintenue pour aujourd’hui et la journée de demain. A ce jour, aucune amélioration n’est prévue par les modèles et la situation pourrait durer tant que le flux de Sud-Ouest restera installé.



communique_episode_de_pollution_20221025.pdf (749.24 Ko)

_recommandations_comportementales_alerte_1.pdf (598.76 Ko)

recommandations_sante_3.pdf (109.64 Ko)



