Prolongation de l'Episode de pollution atmosphérique jusqu'au 13 juillet Pulluzioni di l'aria à partasi da Ghjovi u 12 di lugliu

Les services de QUALITAIR informent d'un épisode de pollution atmosphérique. Les concentrations en particules fines dans l'air sont susceptibles d'augmenter dans les prochaines heures jusqu'à dépasser le seuil réglementaire d'informations et de recommandations sur l'ensemble du département également pour la journée du jeudi 13 juillet 2023.







Description / Evolution et tendance :

Comme annoncé hier les particules en suspension sont présentes dans l’air de la région depuis quelques heures.



En effet les stations de mesures enregistrent une augmentation de ces particules en provenance du Sahara depuis ce matin.



La situation pour demain restera inchangée avec toujours la présence de particules en suspension dans l’air. Les conditions météorologiques actuelles ne permettent pas une bonne évacuation de ces dernières et ce nuage de poussières aura plutôt tendance à stagner au-dessus de la Corse durant quelques jours.



Au vu de la persistance du phénomène, Qualitair Corse prolonge la procédure d’information et de recommandations pour la journée du mercredi 12 juillet 2023.



Il est donc recommandé de continuer de respecter les recommandations sanitaires



20230712_communique_de_presse-1.pdf (816.49 Ko)

5.1_recommandations_comportementales_pir_11.pdf (596.54 Ko)

4_recommandations_sante_17.pdf (109.64 Ko)



Recommandations sanitaires et comportementales Pour l’ensemble de la population :

• Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;

• Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, …) ;

• Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

• Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;

• Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;

• Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;

• Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue.



Pour les émetteurs industriels :

• Stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ou

oxydes d’azote (NOx) ;

• S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage.



Pour le secteur des transports :

• Réduire la production électrique à quai des navires • Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;• Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, …) ;• Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;• Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;• Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;• Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;• Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue.• Stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ouoxydes d’azote (NOx) ;• S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage.• Réduire la production électrique à quai des navires

Recommandations santé





Accueil Envoyer à un ami Imprimer