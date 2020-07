Prolongation Appel à candidature Exposition collective / Artistes plasticiens Chjama à candidatura pà una mostra cullettiva urganizata da a Cità d'Aiacciu, a reta CANOPE è l'artista Isabelle Istria

La ville d’Ajaccio propose une exposition collective, organisée en partenariat avec le Réseau Canopé de l’Académie de Corse et coordonnée par l'artiste Isabelle Istria, en collaboration avec les élèves de la spécialité « Histoire des arts » de la classe de première du lycée Fesch, Les élèves seront les jeunes commissaires et organiseront l’ensemble de l’exposition.



La date limite de dépôt du dossier est prolongée au vendredi 31 juillet 2020 à 12h00



Le but de ce projet est d’organiser une exposition thématique originale et singulière accessible à tous. Pour autant la qualité artistique ne sera pas négligée. Une sélection d’œuvres contemporaines sera présentée à l’Espace Diamant durant 3 semaines en janvier 2021.



L’intention artistique s’orientera vers des propositions en lien avec l’actualité particulière de ces derniers mois. La crise sanitaire a bousculé nos habitudes et notre rapport au monde. Le confinement de la population a incité l’humanité à réfléchir sur nos schémas de société.

Et après ? Quel monde laisserons-nous à nos enfants ? Quelle humanité construirons-nous ? Quel avenir ? Now future ?



Les artistes plasticiens peuvent faire acte de candidature selon les modalités suivantes :



Dossier de candidature : 2 pages maximum

L’artiste adresse un dossier comprenant des éléments utiles à la compréhension : présentation de son parcours et de sa démarche artistique. L’artiste présente une description de son projet ou photo d'une œuvre existante qu'il a choisie pour cette exposition.



Date limite de dépôt du dossier : Vendredi 31 juillet 2020 à 12h00

Par mail de préférence : m.deperetti@ville-ajaccio.fr



Les artistes retenus seront informés par écrit.

La ville d’Ajaccio prend en charge :

L’assurance des œuvres de l’accrochage au décrochage

La rétribution des artistes

L’organisation du vernissage

La communication de l’évènement Pour tous renseignements

Direction de la culture de la ville d’Ajaccio

20 rue Forcioli Conti, 20 000 Ajaccio

m.deperetti@ville-ajaccio.fr

04.95.50.40.89



Dossier Artiste Artistes, retrouvez plus d'informations dans le dossier qui vous est réservé en pièce jointe. Appel à candidature pro 2020 (115.22 Ko)



