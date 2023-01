Prolifération des sangliers sur le territoire ajaccien : une première battue administrative le 22 janvier Dimanche 22 janvier, entre 7h et 16h, se tiendra une battue administrative au sanglier sur le secteur Pietralba/Stiletto/Vazzio. Cette action, dont la Ville est partie prenante suite à la motion du maire d’Ajaccio déposée et votée lors du conseil municipal du 25 novembre dernier, est rendue possible grâce à la coordination de plusieurs acteurs locaux (lieutenant de Louvèterie, Direction Départementale des Territoires, service départementale de l’Office Français de la Biodiversité, Fédération Départementale des chasseurs 2A, associations de chasseurs locaux). Elle est conduite sous l’autorité du Préfet de Corse.



La problématique de la prolifération des sangliers en ville n’est pas nouvelle et concerne de nombreuses régions. La récente crise sanitaire a accentué le phénomène (interdiction de chasse) et les différents épisodes de confinement ont familiarisé l’espèce avec les centres-villes et les activités humaines. De plus, les hivers plus doux rendent ces animaux plus résistants aux maladies. Enfin, l’augmentation des quantités de déchets produits dans les agglomérations leur offre une nourriture abondante et transforme les centres urbains en zones refuges pour ces animaux.



Les dégâts occasionnés par ce type de population dans l’espace public ou dans les résidences ont davantage mobilisé les services municipaux ainsi que les services de collecte de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien sur l’année 2022. À titre d’exemple, en 2021, la Ville opérait 10 interventions pour l’enlèvement de carcasses sur la voirie, tandis qu’en 2022, le nombre d’interventions s’élève à 21.



Un constat qui a poussé le conseil municipal d’Ajaccio à déposer une motion lors du conseil municipal du 25 novembre 2022 ; votée à l’unanimité. Cette initiative qui est motivée par la volonté de préserver la salubrité et la sécurité a permis aux pouvoirs publics impliqués de se réunir courant décembre pour dresser un état des lieux de la situation.



Face à ce phénomène, l’État, en sa qualité d’autorité compétente, autorise régulièrement des battues administratives dans le respect des dispositions du code de l’environnement. Ainsi, il a été décidé d’organiser sur le territoire communal sous la supervision du lieutenant de louvèterie de Sainte Marie de Sicche, une première battue dans le secteur : Secteur Pietralba/Stiletto/Vazzio : dimanche 22 janvier, entre 7h et 16h.



Consignes de sécurité pour la population Un périmètre de sécurité « interdit à la population » sera défini sur le secteur. Il est demandé à cette dernière de le respecter, y compris sur les sites de randonnées très fréquentés. Les forces de l’ordre, police municipale, police intercommunale et nationale seront présents pour la protection de tous. Ce dispositif implique des déviations routières peu contraignantes pour les usagers.



Le SIS2A mettra à disposition un drone de surveillance avec un télépilote.



Organisation :

• Préfecture 2A

• Ville

• CAPA

• Direction Départementale des Territoires

• Lieutenant de Louvèterie

• Service Départemental 2A de l’Office Français de la Biodiversité

• Fédération Départementale des Chasseurs 2A

• DDSP2A

• SIS2A

• Les associations de chasseurs d’Ajaccio et sa périphérie

