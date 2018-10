Projet Lumios, une manifestation contre les violences et les conduites à risques Prughjettu in u quatru di a missioni di sirviziu publicu da luttà contr'à a viulenza è i malfatti

Dans le cadre de la Mission de Service Civique de la DGA Développement Social, Culture, Sportif et Vie des Quartiers, la Ville d'Ajaccio a organisé, à l’initiative de Madame Davia Torre Saez, ancienne Jeune volontaire en Mission de Service Civique, une manifestation contre les violences et les conduites à risques qui a concerné 45 enfants et adolescents âgés de 9 à 13 ans inscrits dans les centres sociaux Cannes, Salines, Borgu, Saint-Jean et la médiathèque des Jardins de l'Empereur.



Ainsi le monde imaginaire de la Saga de « Harry Potter » sera le support d’énigmes, ateliers de création et dévoilement de mystères qui ont permis de sensibiliser ,de façon ludique et créative les jeunes participants aux problèmes de la violence, de l’exclusion, des conduites à risques…Et aux solutions apportées.





Les participants ont été accueillis le jeudi 25 octobre 2018 dans les locaux de l’Ecole municipale de danse cours Général Leclerc de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 30 .

Cette manifestation représente un outil de Prévention réalisé avec la collaboration et l’aide de plusieurs partenaires qui se sont réunis tout le long de l’année en Comité de Pilotage et en Comité Technique ou sont soutiens financiers : CISPD de la CAPA- DRJSCS de Corse- CSJC - DTPJJ- CDAD- ANPAA- Services municipaux de la Culture et conseiller technique sportif- Coopérative initiative jeune, bénévoles et associations partenaires.



Une remise des diplômes aux participants s'est déroulée à 16h30 dans l’enceinte du bâtiment de l’école municipale de danse- Cours Général Leclerc.





