Projet « ITACA » : la promotion d’une nouvelle culture du tourisme C’est au sein des locaux de l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien, que les partenaires du projet ITACA (Itinéraire Touristique Accessible et Ouvert), se sont réunis le mardi 4 Avril, afin de présenter l’aboutissement de ce parcours touristique d’un genre nouveau.



Ce projet, réunissant la Société de la Santé de Pise, Confcommercio La Spezia, Confcommercia Pisa, l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien, la Radio Monte s.r.l - radio Toscana, RCF Méditerranée, la Sardaigne, ainsi que la Cooperativa Sociale Cellarius, vise à favoriser un tourisme innovant et durable, par la promotion de l'accessibilité pour tous les citoyens comme une valeur clé de la compétitivité et de l'intégration des entreprises et des territoires.

Un portail web commun aux partenaires de ce projet de coopération transfrontalier ainsi qu’une application ont ainsi été développés et visent à référencer les itinéraires touristiques accessibles aux personnes porteuses de handicaps sur les territoires de chaque partenaire.



L’Office Intercommunal du Tourisme et la Ville d’Ajaccio sont -bien entendu- parties prenantes de ce dispositif. Un parcours accessible est ainsi d’ores et déjà proposé au cœur de la cité impériale —à destination des personnes porteuses de handicaps— et est voué dans un futur proche à s’élargir, notamment au territoire intercommunal.

L’adhésion des acteurs économiques sera prochainement recherchée. L’objectif de cette démarche d’un haut niveau social, est d’inviter ces acteurs à participer activement à dispenser un service de très haute qualité, qui prend en considération les publics porteurs de handicaps physiques et/ou psychiques, pour contribuer à une attractivité accrue de notre territoire.

Les acteurs économiques qui disposent ou qui s’engageront à disposer d’aménagements permettant un accès à leurs locaux, à développer des menus spécifiques destinés à des personnes allergiques, ou tout autre action favorisant l’accessibilité des personnes handicapés — dans toutes ses composantes — seront invités à se faire connaître, afin d’être référencés dans ce parcours.

Il s’agit là du développement d’une nouvelle culture du tourisme, qui s’adapte aux besoins des usagers quel qu’il soit.

Une belle initiative transfrontalière qui favorise fortement l'égalité pour tous.

















