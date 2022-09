Projet « Craies magiques » Des travaux réalisés par des enfants de la Ville d'Ajaccio ont été récompensés par un jury lors de la « Festa di i Quartieri » du 17 septembre 2022. Focus.





Un travail de cohésion d'équipe La Mission Citoyenneté de la Ville d'Ajaccio et la Croix Rouge mènent ensemble une action d’aide aux devoirs et de prévention contre l’échec scolaire sur le secteur des Jardins de l’Empereur et Bodiccione auprès d’enfants et adolescents allant du CP à la Terminale.



Un cinquantaine d'enfants des écoles de la Ville, du Centre social des Salines et des ateliers d'arts plastiques ont participé à des travaux contre l'échec scolaire et ont présenté leurs oeuvres lors de la journée « Festa di i quartieri » place Jean Casili le Samedi 17 septembre 2022.



Répartis en trois groupes, ils ont effectué un travail en commun afin de réaliser deux affiches sur le thème « Musiques du Monde ».



Les deux premiers prix ont été remportés par 24 enfants accompagnés en complément de l'aide aux devoirs des quartiers Bodiccione, Jardins de l'Empereur et Pietralba !



Les travaux, supervisés par la Mission Citoyenneté et la Croix Rouge, ont permis de sensibiliser les participants à une certaine culture artistique.



Les lots obtenus viendront compléter le matériel des groupes participants. Les prochains ateliers développeront le partenariat avec les médiathèques de la Ville et le service culturel à travers la découverte de différentes techniques artistiques !



Information supplémentaire : Depuis ce mois septembre 2022 et jusqu’en juin 2023 : déplacement du projet au sein de la médiathèque des JDE les jeudis de 16h45 à 17h45. À Bodiccione les vendredis de 17h à 18h.



Descriptif des séances et pilotage Chaque atelier est préparé en amont par la Mission citoyenneté (préparation des supports arts plastiques et pédagogiques).



Chaque séance se déroule en 4 temps et sont animées par l’équipe pédagogique : bénévoles de la Croix rouge et praticienne arts plastiques et chargée de Mission Citoyenneté.



Déroulé :

- Accueuil avec échanges autour de la réalisation d’un travail artistique simple (objectifs, matériel à utiliser consignes de base).

- Réalisation d’une œuvre (coloriages, collages, dessins).

- Échanges sur l’œuvre et découverte d’un artiste peintre/ Plasticien par les enfants à partir de quizz et livres.

- Clôture de la séance et rangement du petit matériel.



Pilotage de l’action :

La Mission Citoyenneté de la DGA; développement social, culturel sportif et vie des quartiers : Madame Lovichi Madeleine (Chargée de Mission citoyenneté); la Présidente de la Croix Rouge Madame Giannesini Christine.



Partenaires associés :

Coordonnateurs des quartiers des Jardins de l’Empereur et Salines; Médiathèque des Jardins de l’Empereur et Association de quartier de Pietralba.











Accueil Envoyer à un ami Imprimer