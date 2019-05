Projet « Aires Marines éducatives » Dans le cadre du projet « Aires Marines éducatives » en partenariat avec la Ville d'Ajaccio, le centre permanent d'initiatives pour l'environnement Cpie Ajaccio et l'Éducation nationale, la classe de cm1 de Mme Nativi a participé au nettoiement d'une partie de la plage du Ricanto avec nos agents des services de Proximité et service à la population et de la Direction/Pôle Démarches Environnementales et Labellisations Plages.







Objectifs Permet aux élèves de mieux connaître la mer et l'environnement qui les entoure.

Sensibilisation au développement durable, connaissance des espèces endémiques.

Le nettoyage manuel (à la pince) est une gestion plus douce et assure la préservation de l'environnement, elle limite les effets collatéraux néfastes qui génèrent la disparition ou la fragilisation des écosystèmes et donc l'accélération de l'érosion.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer