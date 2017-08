Projection en avant première UNE VIE VIOLENTE 5 août 21h Ellipse Anteprima di u filmu di Thierry de Peretti à l'Ellipse, u 5 d'aostu à 9 ori di sera

UN FILM DE THIERRY DE PERETTI

Film choc de la Semaine de la Critique 2017 présenté en avant-première à Ajaccio, en présence du réalisateur et de membres de l’équipe.





Après « Les apaches » Thierry DE PERETTI revient avec un film dont la Corse est le personnage principal. Il présentera « Une vie violente » en avant-première, avec d’autres membres de l’équipe de tournage.

La projection sera suivie d’un échange avec le public.



En partenariat avec :

- RCFM-France Bleu.



Entrée :

Tarif unique 6€



Pour plus d’informations/réservations :

Site internet : www.ellipse-cinema.fr

Email : contact@ellipse-cinema.fr animation@ellipse-cinema.fr



Lien :

www.pyramidefilms.com

