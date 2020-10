Projection documentaire "Sacrée musique" d'Olivier Bourbeillon dimanche 18 octobre à 18h30 à l'Ellipse La Ville d’Ajaccio propose hors les murs, au cinéma Ellipse, la projection du film documentaire de 52’ « Sacrée musique » en présence du réalisateur Olivier Bourbeillon et du musicien Jean-Christophe Spinosi.







D'un concert à l'autre, de ville en ville, pays après pays, Jean-Christophe Spinosi court pour faire vivre la musique. À chaque escale, il combat la bienséance d'un monde “classique” dont il s'affranchit sans faux-semblants. Et peu lui importe s'il dérange, Jean-Christophe Spinosi est libre. Corse implanté à Brest avec son ensemble Matheus, violoniste, chef d'orchestre, raconteur d'histoires, il n'est jamais où on l'attend.

Le film traverse toutes les musiques, de Mozart à Saint-Saëns en passant par Scott Bradley, le musicien de Tex Avery. Avec ce documentaire on ne découvre pas seulement un homme et sa volonté de rendre accessible la musique, mais on entre complètement dans des œuvres classiques par des portes dérobées, qui trop souvent restent fermées à double tour.



Dimanche 18 octobre 2020 à 18h30

Entrée libre dans la limite de la jauge autorisée en présence du réalisateur Olivier Bourbeillon et du chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi

Cinéma L'Ellipse : Rue des Magnolias, 20090 Ajaccio

04.95.10.63.10.

