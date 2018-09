Projection-Conférence «Henri Matisse, du tableau aux gouaches découpées» Mercredi 3 octobre 2018 à 18h30 Entrée Libre Cunfarenza annant'à u pittori Matisse Marcuri u 3 d'uttrovi à 6 ori è mezu

Mercredi 3 octobre 2018 à 18h30

Tableau : Nu bleu IV, Nice, 1952

Copyright Succession H. Matisse



La Ville d’Ajaccio propose en partenariat avec l’association «Les amis de Matisse à Ajaccio» une conférence intitulée « Henri Matisse, du tableau aux gouaches découpées» présentée par DOMINIQUE SZYMUSIAK, Conservatrice honoraire du musée Matisse du Cateau-Cambresis, mercredi 3 octobre 2018 à 18h30 à l’Espace Diamant.

Suite à la parution et présentation de l’ouvrage considérable «Matisse à Ajaccio. 1898. Lumières et couleurs révélées» aux Editions Piazzola, par son auteur Jacques Poncin, Président de l’association Les amis de Matisse à Ajaccio et accompagné de Madame Szymusiak, le public est invité à une nouvelle rencontre autours de l’œuvre de l’un des grands peintres du XXe siècle.

« Après une grave opération subie en 1941, Henri Matisse passe du tableau à l’huile aux gouaches découpées, taillant à vif dans les couleurs qu’il assemble. Dans cette seconde vie, il réalise des chefs d’œuvre comme la Tristesse du roi, les Nus bleus et les vitraux de la chapelle de Vence. » J. Poncin.



Dominique SZYMUSIAK est conservatrice honoraire du musée Matisse du Cateau-Cambresis.

Jacques PONCIN est Président de l’association Les Amis de Matisse à Ajaccio.



RENSEIGNEMENTS

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80

