Programme pluriannuel de voirie réfection des trottoirs et chaussées Eccu u prugrama di a Cità d'Aiacciu pà migliurà u quatru di vita di l'aiaccini

La Ville d’Ajaccio a élaboré un programme pluriannuel de voirie concernant les travaux de proximité à réaliser sur les trottoirs et les chaussées. Ces travaux ont été définis par rapport à un diagnostic de terrain mais également en analysant les doléances récurrentes enregistrées auprès du service de la Ville, Allo Mairie. Ces travaux ont pour objectifs de sécuriser la circulation piétonne et automobile, d’améliorer le cadre de vie et la propreté de la Ville et de mettre en place des circulations adaptées aux personnes à mobilité réduite.



2017 Rue POMPEANI Trottoirs 72 727,00 Chaussée 81 820,00 Bd Danielle CASANOVA Trottoirs 136 365,00 Chaussée 227 275,00 Rue Chanoine MAESTRONI Trottoirs 136 365,00 Chaussée 209 090,00 Réseau pluvial 90 910,00 Rue de CASTIGLIONE Chaussée 163 637,00 Rue Del PELLEGRINO Trottoirs 90 909,00 Chaussée 181 820,00 Bd D. PAOLI Chaussée 304 545,00 Rue des Tamaris Chaussée 48 182,00 Trottoirs 68 182,00 Chemin d’Acqualonga Trottoirs 45 455,00 Gros travaux : Murs … 45 455,00 Chaussée 90 909,00 BD Pascal ROSSINI Chaussée 240 910,00 2 234 556,00 2018 Rue de l’Archipel Trottoirs 54 545,00 Chaussée 90 909,00 Chemin des calanques Chaussée 27 272,00 Réseau Pluvial 90 909,00 Rue Colomba Trottoirs 136 364,00 Rue de IENA Trottoirs 200 000,00 Rue des charrons Chaussée 40 910,00 Rue du Docteur Versini Chaussée 40 910,00 Rue de l’Assomption Chaussée 40 910,00 Avenue MONCEY Trottoirs 309 090,00 Chaussée 250 000,00 Rue Touranjon Chaussée 109 100,00 Chemin de la fontaine du SALARIO Chaussée 90 910,00 1 481 829,00



