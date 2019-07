Programme estival des médiathèques Les médiathèques d'Ajaccio vous proposent un programme estival dont vous pouvez profiter durant l'été.



Durant la deuxième quinzaine de juillet, le réseau des bibliothèques et médiathèques de la Ville d’Ajaccio propose la série d’animations suivante : EXPOSITION POP UP (SAMPIERO) Du 15 juillet au 30 août, la médiathèque Sampiero propose l’exposition Pop Up de Marion Bataille et Bernadette Gervais. PARTIR EN LIVRE Deuxième semaine d’animations, du 15 au 20 juillet, autour de la manifestation nationale Partir en Livre dans les médiathèques des Jardins de l’Empereur et des Cannes. ATELIER ATTRAPE-REVES Le jeudi 18 juillet, la médiathèque des Jardins de l’Empereur propose un atelier créatif, fabrication d’un attrape-rêves, à partir de 6 ans. STAGE D’ARCHEOLOGIE Les 25 et 26 juillet prochains, la médiathèque des Jardins de l’Empereur organise un stage de découverte de l’archéologie en collaboration avec LRA sur le thème des fouilles archéologiques et une sortie prévue sur site (Tavera). MURDER PARTY Le samedi 27 juillet à 14h, la médiathèque des Jardins de l’Empereur propose une Murder party destinée aux adultes.



INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Médiathèque Sampiero 04.95.51.11.50

Médiathèque des Cannes 04.95.20.20.30

Médiathèque des Jardins de l’Empereur 04.95.53.40.40



-Ateliers ludiques, tous les mercredis et samedis de 13h30 à 15h30 (hors autres ateliers)



-Projection estivales, tous les jeudis du mois d'août de 13h30 à 16h



Le réseau des bibliothèques et médiathèques a modifié ses horaires pour les mois de juillet et août : 9h - 16h les jours d'ouverture.



