Programme du Carnavali d'Aiacciu 2023

Ajacciens et Ajacciennes, il est grand temps de laisser libre court à votre imagination et de préparer le grand retour du carnaval d’Ajaccio ! Sans vous, cet événement populaire n’aurait pas lieu d’être...



Ainsi, la Ville d’Ajaccio et la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien sont heureuses de renouer avec ce moment festif après 4 années d’absence.



Rendez-vous le 15 avril à 15h pour déambuler en ville dans une ambiance bon enfant, en compagnie de milliers de participants de tous âges.



La grande parade de chars réalisée par le carnavalier niçois Pignataro et plus de 400 figurants constitueront le corso, coeur battant de la manifestation, où chacun est invité à s’amuser et à se moquer des usages...

Place à la légèreté, à la plaisanterie et au temps de la mascarade ! Cette 4e édition, placée sous le signe de l’identité ajaccienne, s’autorise aussi l’autodérision. Sur les chars, les allégories burlesques rendront hommage aux personnalités internationales et locales qui ont marqué notre ville.



Napoléon, stylisé en Napi, la mascotte du carnaval, se décline autour de l’univers du cinéma, tandis que Tino Rossi, en vedette du corso, est célébré à l’occasion des 40 ans de sa disparition.



C’est presque sans surprise que « Jean-Jean Panette » et ses célèbres langoustes s’invitent dans le cortège, avec un clin d’oeil au Ring ajaccien...



Sans oublier, tout ce qui fait l’art de vivre en Corse : le soleil, la mer, le « signore » et notre animal national, l’âne, représentés pour l’occasion sur le char de notre partenaire Air Corsica...



Enfin, parce que les enfants seront rois lors de cet événement, un village d’animations leur sera spécialement dédié.