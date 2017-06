Programme du Carnaval de la Ville d'Ajaccio 2017 Samedi 1er et Dimanche 2 juillet Eccu u prugrama pà u carnavali d'Aiacciu chì si farà u prima è u 2 di lugliu

C'est reparti pour le Carnaval d’Ajaccio les 1er et 2 juillet !!!

Au programme le village des enfants, des spectacles, les incontournables parades du "Corso Carnavalesque" et pour la première fois un bal costumé !!!

*Venez déguisé, venez comme vous voulez !!





Téléchargez le programme du Carnaval de la Ville d'Ajaccio 2017 en cliquant sur la pièce jointe. Prog carnaval 2017 .pdf (5.37 Mo)



La mer à l’honneur !!!

Le carnaval continue tout au long de la soirée sur la Place Foch

Participation des Centres de Loisirs



Infos Pratiques



Parcours du Corso et Circulation Le vendredi 30 juin 2017 à partir de 7h jusqu'au dimanche 2 juillet 2017 et ce jusqu'à la fin de la manifestation

AVENUE JEAN JEROME LEVIE

Le samedi 1er juillet et le dimanche 2 juillet 2017 à partir de 14h le stationnement sera interdit jusqu'à la fin de la parade,

COURS NAPOLEON

portion comprise entre la rue de Compte Bacciochi et l'avenue de Paris

des deux côtés

AV JEAN JEROME LEVIE

PARKING GARE CFC

AVENUE ANTOINE SERAFINI

Portion comprise entre l'avenue 1er Consul de quai Napoléon des deux côtés

Sauf Train Touristique à partir de 20h

Le samedi 1er juillet et le dimanche 2 juillet 2017, à partir de 17h et ce jusqu'à 3h00

RUE GENERAL FIORELLA

Portion comprise entre la rue Maréchal Ornano et la rue Général Campi, au droit de l'intersection rue Maréchal Ornano, sur un emplacement de part et d'autre de la voie



La circulation sera stoppée et déviée les 1er juillet et 2 juillet 2017 à partir de 17h00, jusqu’à la fin des festivités et le passage du service nettoiement de la ville .

Dans les artères ci-après : COURS NAPOLEON,

Voie descendante déviation rue Louis Frediani.

AVENUE JEAN JEROME LEVIE,

déviation giratoire Griffi.

RUE COMTE BACCIOCHI,

Déviation Chanoine Maestroni vers collège Laetitia

IMPASSE DES CAPUCINS,

RUE DE LA BARRIERE,

IMPASSE BERTIN,

RUE DOCTEUR VERSINI.

RUE SEBASTIANI.

RUE DE L’ASSOMPTION.

RUE LORENZO VERO,

déviation rue Major Lambroschini.

RUE SERGENT CASALONGA,

déviation rue Maréchal Ornano.

BOULEVARD PASCAL ROSSINI,

Sens rentrant, déviation rue François Salini.

COURS GENERAL LECLERC,

Sens descendant, déviation rue Prosper Mérimée.

RUE MARECHAL ORNANO, Déviation rue Général Fiorella.



Pour plus d'informations, téléchargez l'arrêté municipal ci-dessous.

17-2708 CARNAVAL D'AJACCIO.pdf (1.55 Mo)



