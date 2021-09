Programme des Journées du Patrimoine 2021 Eccu u prugrama di i ghjurnati di u Patrimoniu 2021 i 18 è 19 di sittembri

La 38ème édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra partout en France les 18 et 19 septembre 2021. Le thème retenu cette année est "Le patrimoine pour tous". Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. La Ville d’Ajaccio, en cette année particulière de bicentenaire de la mort de Napoléon, proposera des activités dès le jeudi 16 septembre.







Au programme Jeudi 16 septembre 2021



Conférence : Bonaparte et la « fabrique » du héros



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de la conférence : 18h00

Durée de la conférence : 1h30 environ



Descriptif : Art de la propagande ? L’historiographie moderne a imposé l’idée que tout n’était que publicité et manipulation de l’opinion dans l’ascension fulgurante de l’image héroïque du général Bonaparte. N’a-t-il pas échoué à passer le pont d’Arcole ? Gravi les pentes du Grand-Saint-Bernard à dos de mulet, contrairement aux représentations mensongères d’une peinture aux ordres ? C’est méconnaître combien la culture de l’héroïsme et de la gloire, alors très largement répandue, prédisposait les esprits à voir dans le vainqueur de Lodi, non seulement une incarnation du Héros selon la tradition classique, mais encore un Héros profondément moderne, approprié à son temps et aux bouleversements des sociétés européennes depuis que la Révolution française avait éclaté en 1789.

Patrice Gueniffey est historien. Docteur en histoire et directeur d’études à l’EHESS (Paris), il est notamment l’auteur d’une monumentale biographie intitulée Bonaparte (Gallimard, 2013) pour laquelle il a obtenu le Prix du Mémorial.











Samedi 18 septembre 2021





La visite de la citadelle



Rendez-vous : Entrée de la citadelle, boulevard Danièle Casanova

Départ de la visite : 09h00, 10h30, 14h00 et 15h30

Durée de la visite : environ 1 heure et demie



Descriptif : La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de demain.

Inscription auprès de la SPL A me Tarra :







Le Palais Fesch et la Chapelle impériale



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter des derniers jours de présentation de l’exposition temporaire « Napoléon, légendes ».







Les collections napoléoniennes du Palais Fesch-musée des Beaux-arts et l’exposition temporaire Napoléon, légendes



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : Grâce à un livret-jeux fourni à l’accueil, suis le petit Napo à travers les salles du Palais Fesch. Il te guidera à travers l'histoire de sa famille, jusqu'à sa légende, sujet de l'exposition estivale. Son parcours, ponctué de petits jeux, te permettra de découvrir l'amour des Bonaparte pour les arts et l’ampleur de la légende napoléonienne dans la peinture, la sculpture, la littérature et le cinéma.







De l’enfance à la légende



Rendez-vous : Place d’Austerlitz, au pied de la statue de Napoléon Ier

Départ de la visite : 09h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure



Descriptif : En suivant les pas de Napoléon et accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine napoléonien de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront le site emblématique de la place d’Austerlitz. Enfant, Napoléon y serait venu pour s’abriter dans une grotte et méditer sur son destin, avant d’y revenir en 1799, après la Campagne d’Égypte. C’est en 1938 que l’immense monument à sa gloire est inauguré.







Découverte du patrimoine ferroviaire



Rendez-vous : Gare ferroviaire

Départ de la visite : 10h00

Durée de la visite : environ 1 heure



Descriptif : Cette découverte du patrimoine ferroviaire d’Ajaccio est proposée à travers l’histoire de la gare dans une visite destinée aux enfants de plus de huit ans. La visite, associée à un quiz, est assurée par Mickaële Laury, responsable de l’Inventaire et de la restauration des objets mobiliers à la Direction des Patrimoines de la ville d’Ajaccio. Réservations obligatoires :







Ajaccio, visite de la vieille ville



Rendez-vous : Office Intercommunal de Tourisme, boulevard du Roi Jérôme

Départ de la visite : 10h00 et 14h00

Durée de la visite : environ 2 heures



Descriptif : Une balade dans la vieille ville pour retourner aux origines de la création d’Ajaccio en par les ruelles colorées et devant des monuments à l’histoire riche et aux anecdotes parfois méconnues est assurée par Pierre-André Nicolaï, guide-conférencier de l’Office de Tourisme. Nombre limité de participants, inscription préalable à l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou au 04.95.51.53.03. Départ de l’Office de tourisme, 3 boulevard du Roi Jérôme.







Les Milelli, de l’oliveraie à l’arboretum, trois siècles d’histoire naturelle



Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des Milelli

Départ de la visite : 10h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures (prévoir des chaussures de marche)



Descriptif : Accompagnés de Marc Chiappe, guide botaniste, les participants découvriront l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte ainsi qu’une multitude d’espèces naturelles (faune et flore) disséminées dans toute la propriété ainsi que dans l’arboretum. Cette visite permettra également aux participants d’être initiés à l’aromathérapie et à la méditation olfactive. Le nombre de personnes est limité à 15, réservations au : 06.03.02.53.38.







Un témoin de l’histoire d’Ajaccio, la place du Diamant



Rendez-vous : Place du Général de Gaulle, au pied de la statue de Napoléon Ier et de ses frères

Départ de la visite : 14h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure



Descriptif : S’il y a bien des espaces urbains au patrimoine « pour tous » ce sont bien les places. Véritables aimants à patrimoine ces figures d’exclusion, de rassemblement, de passage sont souvent des témoins orientés mais privilégiés des petites et de la grande Histoire ainsi que des centres identitaires incontournables des villes. C’est ainsi que nous vous proposons dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2021 à Ajaccio, de venir découvrir l’histoire méconnue de la place du Diamant, véritable centre de gravité incontournable de l’urbanisme napoléonien qui est aujourd’hui, au-delà du personnage historique d’exception : une composante essentielle à connaitre pour mieux percevoir et toucher du doigt la ville qui l’a vu naitre. Plus qu’un simple espace, les études les plus récentes démontrent que ce lieu est peut-être celui qui en un seul endroit, concentre le plus de variations, de projets, d’espoirs, de désillusions et en fait de manière surprenante, certainement le témoin le plus attentif de l’histoire de cette ville : pour tous. Les participants seront guidés par Florian Blazin, chargé de mission Inventaire à la Direction des Patrimoines de la Ville d’Ajaccio.









La visite de la citadelle



Rendez-vous : Entrée de la citadelle, boulevard Danièle Casanova

Départ de la visite : 09h00, 10h30, 14h00 et 15h30

Durée de la visite : environ 1 heure et demie



Descriptif : La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de demain.

Inscription auprès de la SPL A me Tarra :









Le Palais Fesch et la Chapelle impériale



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter des derniers jours de présentation de l’exposition temporaire « Napoléon, légendes ».







Les collections napoléoniennes du Palais Fesch-musée des Beaux-arts et l’exposition temporaire Napoléon, légendes



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : Grâce à un livret-jeux fourni à l’accueil, suis le petit Napo à travers les salles du Palais Fesch. Il te guidera à travers l'histoire de sa famille, jusqu'à sa légende, sujet de l'exposition estivale. Son parcours, ponctué de petits jeux, te permettra de découvrir l'amour des Bonaparte pour les arts et l’ampleur de la légende napoléonienne dans la peinture, la sculpture, la littérature et le cinéma.







La visite de la citadelle



Rendez-vous : Entrée de la citadelle, boulevard Danièle Casanova

Départ de la visite : 09h30 et 14h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure et demi



Descriptif : La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de demain.

Groupes limités à 30 personnes sur inscription auprès de la SPL A me Tarra au 09.67.11.94.02.







Un témoin de l’histoire d’Ajaccio, la place du Diamant



Rendez-vous : Place du Général de Gaulle, au pied de la statue de Napoléon Ier et de ses frères

Départ de la visite : 10h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure



Descriptif : S’il y a bien des espaces urbains au patrimoine « pour tous » ce sont bien les places. Véritables aimants à patrimoine ces figures d’exclusion, de rassemblement, de passage sont souvent des témoins orientés mais privilégiés des petites et de la grande Histoire ainsi que des centres identitaires incontournables des villes. C’est ainsi que nous vous proposons dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2021 à Ajaccio, de venir découvrir l’histoire méconnue de la place du Diamant, véritable centre de gravité incontournable de l’urbanisme napoléonien qui est aujourd’hui, au-delà du personnage historique d’exception : une composante essentielle à connaitre pour mieux percevoir et toucher du doigt la ville qui l’a vu naitre. Plus qu’un simple espace, les études les plus récentes démontrent que ce lieu est peut-être celui qui en un seul endroit, concentre le plus de variations, de projets, d’espoirs, de désillusions et en fait de manière surprenante, certainement le témoin le plus attentif de l’histoire de cette ville : pour tous. Les participants seront guidés par Florian Blazin, chargé de mission Inventaire à la Direction des Patrimoines de la Ville d’Ajaccio.







Visite botanique du Chemin des douaniers, de la Parata à Capo di Feno



Rendez-vous : Table d’orientation, au dessus du parking du Grand site de la Parata

Départ de la visite : 10h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures (prévoir des chaussures de marche)



Descriptif : Accompagnés de Marc Chiappe, guide botaniste, les participants découvriront les plantes aromatiques du Chemin des douaniers, entre la presqu’île de la Parata et Capo di Feno, dont la succowia des Baléares, ainsi que leur utilisation à travers les âges, au cours d’une randonnée olfactive avec une vue imprenable sur les îles Sanguinaires. Le nombre de personnes est limité à 15, réservations au : 06.03.02.53.38.







Les Milelli, l’histoire et les légendes de la propriété des Bonaparte



Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des Milelli

Départ de la visite : 17h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure 30 (prévoir des chaussures de marche)



Descriptif : Accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine napoléonien de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte, depuis le néolithique jusqu’au XXe siècle. En 1785, les Bonaparte prennent possession de ce domaine et de cette maison qui seront le lieu de travail privilégié de Napoléon pendant la Révolution, le théâtre de la fuite calamiteuse de sa famille en 1793, mais également un des lieux de tournage choisis par Abel Gance en 1925.







Toutes les activités sont soumises aux règles sanitaires qui seront en vigueur à Ajaccio aux dates mentionnées dans ce programme.

