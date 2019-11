Programme des Animations du mois de novembre des médiathèques Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio pour le mois de novembre dans cet article.







MEDIATHEQUE SAMPIERO (contact inscriptions 04 95 51 11 50) Mercredi 6 novembre à 16h Ciné-goûter

Mercredi 6 novembre à 15h Atelier lecture – Lire et faire lire animé par M. Talamoni

Mercredi 6 novembre à 10h Atelier Super Héroïnes de manga

Jeudi 7 novembre à 18h Book Club

Mercredi 13 novembre à 10h La médiathèque Sampiero participe à la manifestation la nationale Fête de la Science en organisant une animation sur le thème La carte du ciel.

Mercredi 13 novembre à 15h30 Mois du Manga en partenariat avec Umi No Naka

Histoire du manga avec projections vidéo

Mercredi 20 novembre à 10h Ludothèque

Mercredis 20 et 27 novembre à 14h Atelier Petits philosophes animés par M-A. Risticoni

Mercredi 27 novembre à 10h Bébés lecteurs de 6 mois à 18 mois

Mercredi 27 novembre à 10h45 Bébés lecteurs – Histoires musicales 2/3 ans



Ciné-goûterAtelier lecture – Lire et faire lire animé par M. TalamoniAtelier Super Héroïnes de mangaBook ClubLa médiathèque Sampiero participe à la manifestation la nationale Fête de la Science en organisant une animation sur le thème La carte du ciel.Mois du Manga en partenariat avec Umi No NakaHistoire du manga avec projections vidéoLudothèqueAtelier Petits philosophes animés par M-A. RisticoniBébés lecteurs de 6 mois à 18 moisBébés lecteurs – Histoires musicales 2/3 ans

MEDIATHEQUE DES CANNES (contact inscriptions 04 95 20 20 30) Samedi 06 novembre de 10h30 à 11h30 Atelier Créatif de Quiling (technique de décoration utilisant d'étroites bandelettes, ou frisures de papier, enroulées sur elles-mêmes et fixées sur un support ou dans un cadre.)

A partir de 7 ans

Samedi 9 novembre à 10h-12h La médiathèque des Cannes participe à la manifestation nationale la Fête de la Science en organisant une animation sur le thème Les Planètes - Projection et atelier fabrication

Mercredi 13 novembre de 10h30 à 11h30 Heure du conte - A partir de 3 ans

Samedi 16 novembre de 10h30-11h- Enfants de 0 à 2 ans De 11h à 11h30- enfants de 2 à 4 ans

Comptines pour les tout-petits animées par Atelier of Corse

Samedi 23 novembre de 10h30-11h- Enfants de 0 à 2 ans De 11h à 11h30- enfants de 2 à 4 ans

Comptines pour les tout-petits animées par Atelier of Corse

Samedi 23 novembre à partir de 14h Club de jeux- A partir de 8 ans

Mercredi 27 novembre à 15h30 Ciné-goûter

Samedi 30 novembre La médiathèque des Cannes fête la Sant’Andria-

Concours de déguisement, photos décor…

10h30-11h30 : création de panier pour friandises

14h-16h (et plus si affinités) : atelier photo et concours de déguisements (venir en tenues traditionnelles…)

Atelier Créatif de Quiling (technique de décoration utilisant d'étroites bandelettes, ou frisures de papier, enroulées sur elles-mêmes et fixées sur un support ou dans un cadre.)A partir de 7 ansLa médiathèque des Cannes participe à la manifestation nationale la Fête de la Science en organisant une animation sur le thème Les Planètes - Projection et atelier fabricationHeure du conte - A partir de 3 ansDe 11h à 11h30- enfants de 2 à 4 ansComptines pour les tout-petits animées par Atelier of CorseDe 11h à 11h30- enfants de 2 à 4 ansComptines pour les tout-petits animées par Atelier of CorseClub de jeux- A partir de 8 ansCiné-goûterLa médiathèque des Cannes fête la Sant’Andria-Concours de déguisement, photos décor…10h30-11h30 : création de panier pour friandises14h-16h (et plus si affinités) : atelier photo et concours de déguisements (venir en tenues traditionnelles…)

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR (contact inscriptions 04 95 53 40 40) Jeudi 7 novembre à 16h Atelier d’écriture en partenariat avec Yassi Nasseri

Samedi 9 novembre à 14h La médiathèque des Jardins de l’Empereur participe à la manifestation nationale la Fête de la Science en organisant une animation sur le thème Le cadran solaire.

Samedi 9 novembre à 17h Club de lecture Adultes

Mercredi 20 novembre à 10h30 Bébé signe



Mercredi 20 novembre à 16h Ciné-goûter

Jeudi 21 novembre à 17h Mes premiers mots en langue des signes

Mercredi 27 novembre à 14h Atelier Sophro-contes animés par M-A. Risticoni

Samedi 30 novembre à 14h Atelier de couture en partenariat avec Atelier of Corse

Date et horaire à définir Atelier Musée Fesch

Atelier d’écriture en partenariat avec Yassi NasseriLa médiathèque des Jardins de l’Empereur participe à la manifestation nationale la Fête de la Science en organisant une animation sur le thème Le cadran solaire.Club de lecture AdultesBébé signeCiné-goûterMes premiers mots en langue des signesAtelier Sophro-contes animés par M-A. RisticoniAtelier de couture en partenariat avec Atelier of CorseAtelier Musée Fesch

MEDIATHEQUE SAINT JEAN (contact inscriptions 04 95 10 91 81) Les mercredis 6 et 20 Novembre à 17h Atelier Philo 6/10 ans en partenariat avec Le Fresne

Samedi 16 novembre à 10h La médiathèque Saint Jean participe à la manifestation nationale la Fête de la Science en organisant une animation sur le thème des Roches spatiales.

Mercredi 13 novembre à 15h30 Ciné-goûter

Samedi 16 novembre à 13h45 Animations tous publics sur le thème des Pokemon (jeux, tournois…) en partenariat avec I Condottieri

Samedi 30 novembre La médiathèque Saint Jean fête la Sant’Andria

Atelier Philo 6/10 ans en partenariat avec Le FresneLa médiathèque Saint Jean participe à la manifestation nationale la Fête de la Science en organisant une animation sur le thème des Roches spatiales.Ciné-goûterAnimations tous publics sur le thème des Pokemon (jeux, tournois…) en partenariat avec I CondottieriLa médiathèque Saint Jean fête la Sant’Andria

Accueil Envoyer à un ami Imprimer