Programme des Animations du mois de décembre des médiathèques Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio pour le mois de décembre dans cet article.







MEDIATHEQUE SAMPIERO (contact inscriptions 04 95 51 11 50) Mercredi 4 décembre à 16h Ciné-goûter Spécial Noël

Mercredi 4 décembre à 15h Atelier lecture – Lire et faire lire animé par M. Talamoni

Jeudi 5 décembre à 18h Book Club

Mercredi 11 décembre à 10h Ludothèque

Mercredi 11 décembre à 14h Atelier Décorations de Noël en plâtre

Mercredi 18 décembre à 14h Atelier Pop Up Bonne année

Mercredi 18 décembre à 10h Bébés lecteurs de 6 mois à 18 mois

Mercredi 18 décembre à 10h45 Bébés lecteurs – Histoires musicales 2/3 ans



Ciné-goûter Spécial NoëlAtelier lecture – Lire et faire lire animé par M. TalamoniBook ClubLudothèqueAtelier Décorations de Noël en plâtreAtelier Pop Up Bonne annéeBébés lecteurs de 6 mois à 18 moisBébés lecteurs – Histoires musicales 2/3 ans

MEDIATHEQUE DES CANNES (contact inscriptions 04 95 20 20 30) Samedi 07 décembre- 10h30 à 11h30 Atelier créatif - Création de carte à gratter spécial Noel

A partir de 4 ans

Samedi 7 décembre à 14h Ciné-goûter

Mercredi 11 Décembre de 10h30 à 11h30 Heure du conte - A partir de 3 ans

Mercredi 11 décembre de 14h30 à 15h30 Quiz Ciné Spécial Musique de Film- Ados et Adultes

Vendredi 13 décembre à 14h Visite au Musée Fesch Spécial Noël

Samedi 14 décembre- 10h30 à 11h30 Atelier créatif- Crée ta carte au père Noel

A partir de 5 ans

Mercredi 18 décembre- 10h30 à 11h30 Atelier créatif- Création Déco de Noel - A partir de 4 ans

Samedi 21 décembre à 10h30 Comptines pour les tout-petits Spécial Noël

Samedi 21 décembre à partir de 14h Club de jeux- A partir de 8 ans Atelier créatif - Création de carte à gratter spécial NoelA partir de 4 ansCiné-goûterHeure du conte - A partir de 3 ansQuiz Ciné Spécial Musique de Film- Ados et AdultesVisite au Musée Fesch Spécial NoëlAtelier créatif- Crée ta carte au père NoelA partir de 5 ansAtelier créatif- Création Déco de Noel - A partir de 4 ansComptines pour les tout-petits Spécial NoëlClub de jeux- A partir de 8 ans

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR (contact inscriptions 04 95 53 40 40) Les mercredis 4, 11 et 18 décembre à 10h Atelier Sophro-contes en partenariat avec M.A Risticoni

Jeudi 5 décembre à 16h Atelier d’écriture en partenariat avec Yassi Nasseri

Les samedis 7, 14 et 21 décembre à 14h Atelier couture en partenariat avec Atelier of Corse

Samedi 7 décembre à 17h Club de lecture Adultes

Mardi 10 décembre à 15h Atelier Musée Fesch

(Date à définir) à 11h Raconte-moi une histoire – Lire et faire lire

Samedi 14 décembre à 16h Contes de Grimm en partenariat avec La Compagnie de l’Âne vert

Mercredi 18 décembre à 10h30 Bébé signe

Mercredi 18 décembre à 16h Ciné-goûter

Jeudi 19 décembre à 17h Mes premiers mots en langue des signes Atelier Sophro-contes en partenariat avec M.A RisticoniAtelier d’écriture en partenariat avec Yassi NasseriAtelier couture en partenariat avec Atelier of CorseClub de lecture AdultesAtelier Musée FeschRaconte-moi une histoire – Lire et faire lireContes de Grimm en partenariat avec La Compagnie de l’Âne vertBébé signeCiné-goûterMes premiers mots en langue des signes

MEDIATHEQUE SAINT JEAN (contact inscriptions 04 95 10 91 81) Samedi 7 décembre à 13h45 Animations tous publics sur le thème des Pokemon (jeux, tournois…) en partenariat avec I Condottieri

Mercredi 11 décembre à 15h30 Ciné-goûter

Les mercredi 4 et 18 décembre à 17h Atelier Philo 6/10 ans en partenariat avec C. Le Fresne

Animations tous publics sur le thème des Pokemon (jeux, tournois…) en partenariat avec I CondottieriCiné-goûterAtelier Philo 6/10 ans en partenariat avec C. Le Fresne

Accueil Envoyer à un ami Imprimer