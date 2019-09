Programme des Animations du mois d' octobre des médiathèques

Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio pour le mois d'octobre dans cet article.







MEDIATHEQUE SAMPIERO (contact inscriptions 04 95 51 11 50) Mercredi 2 octobre à 15h Atelier lecture – Lire et faire lire animé par M. Talamoni

Mercredi 2 octobre à 16h Ciné-goûter

Jeudi 3 octobre à 18h Book Club

Mercredi 9 octobre à 15h Atelier Qui croque quoi ?

Vendredi 11 octobre à 19h Semaine du goût – Food pairing

Mercredi 16 octobre à 10h Ludothèque



Mercredis 16 et 23 octobre à 14h Sophro-Biblio

Mercredis 18 et 25 octobre à 14h Atelier des Petits Philosophes

Lundi 28 octobre à 14h Atelier créatif Crée ton monstre – A partir de 5 ans Mardi 29 octobre à 14h Atelier Masques d’Halloween

Mercredi 30 octobre à 10h Bébés lecteurs de 6 mois à 18 mois

Mercredi 30 octobre à 10h45 Bébés lecteurs – Histoires musicales de 2/3 ans

Jeudi 31 octobre à 14h La médiathèque Sampiero fête Halloween et propose un atelier Maquillage et Grimaces

MEDIATHEQUE DES CANNES (contact inscriptions 04 95 20 20 30) Samedi 05 octobre de 10h30 à 11h- Enfants de 2 et 3 ans De 11h à 11h30- Enfants de 4 à 6 ans

Comptines pour les tout-petits animées par Atelier of Corse

Mercredi 9 octobre à 10h La médiathèque des Cannes participe à la Semaine du goût en proposant un atelier sur le thème des légumes anciens en partenariat avec Atelier of Corse

Samedi 12 octobre à 11h La médiathèque des Cannes participe à la Semaine du goût en proposant un atelier sur le thème « Quoi dans ma bouche ? » Dégustation à l’aveugle pour reconnaitre les gouts…. A partir de 5 ans

Mercredi 16 octobre à 10h30 Heure du conte - A partir de 3 ans

Vendredi 18 octobre à 14h Visite au Musée Fesch sur « Les natures mortes »

Samedi 19 octobre- de 10h30 à 11h30 Club Book-tubeur- Présentation du Projet et organisation

Ados et Adultes

Mardi 22 octobre à 14h Quiz Cuisine (Littérature, cinéma…)- A partir de 7 ans

Mercredi 23 octobre- 10h30 à 12h Atelier créatif- Fabrication de décorations d’Halloween - A partir de 5 ans

Jeudi 24 octobre – 14h à 16h Mois du Manga en partenariat avec Umi No Naka

(Projection, Univers Manga culturel et technique, et atelier création)

Vendredi 25 octobre- 10h30 à 12h Atelier créatif- Crée ton Masque d’Halloween

A partir de 6 ans

Samedi 26 octobre à partir de 14h Club de jeux- A partir de 8 ans

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR (contact inscriptions 04 95 53 40 40) Jeudi 3 octobre à 16h Atelier d’écriture en partenariat avec Yassi Nasseri

Samedi 5 octobre de 9h30 à 14h A la découverte des plantes sauvages en partenariat avec E. Cron.

Sortie de 2h dans le Bois des Anglais

Cuisine avec les participants à partir de plantes sauvages

Les mardis 1er,8 et 15 octobre à 17h Ludothèque

Samedi 5 octobre à 15h Cultur’Ado





Samedi 5 octobre à 17h Club de lecture Adultes

Mardi 8 octobre à 15h Atelier Musée Fesch – Initiation à l’histoire de l’Art « Un soir chez la princesse Mathilde »

Samedi 12 octobre à 14h La médiathèque des Jardins de l’Empereur participe à la Semaine du goût en proposant un atelier sur le thème des légumes anciens en partenariat avec Atelier of Corse

Samedi 12 octobre à 16h Rencontre littéraire avec l’auteur Liza Terrazoni

Mercredi 16 octobre à 10h30 Bébé signe

Mercredi 16 octobre à 16h Ciné-goûter

Jeudi 17 octobre à 17h Mes premiers mots en langue des signes – A partir de 4 ans

Mercredi 30 octobre à 15h Mois du manga en partenariat avec Umi No Naka

Jeudi 31 octobre à 14h La médiathèque des Jardins de l’Empereur fête Halloween et propose un atelier Maquillage en partenariat avec Atelier of Corse.

MEDIATHEQUE SAINT JEAN (contact inscriptions 04 95 10 91 81) Les mercredis 2 et 16 octobre à 17h Atelier Philo 6/10 ans en partenariat avec C. Le Fresne

Mercredi 9 octobre 14h La médiathèque Saint Jean participe à la Semaine du goût en proposant un atelier sur le thème des légumes anciens en partenariat avec Atelier of Corse

Mercredi 9 octobre à 15h30 Ciné-goûter

Samedi 12 octobre La médiathèque Saint Jean propose un festival Super-Héros en partenariat avec le Centre Social de Saint Jean, sur le thème des Super Héros : Atelier dessin avec JR Derosas

Jeux de société autour des Super Héros avec I Condottieri

Réalisation de clips vidéo dans l’espace multimédia

Exposition de livres sur le thème des Super Héros

Projection de documentaires sur le thème des Super Héros Samedi 19 octobre à 13h45 Animations tous publics sur le thème des Pokemon (jeux, tournois…) en partenariat avec I Condottieri

Mercredi 23 octobre à 16h Mois du Manga en partenariat avec Umi No Naka

