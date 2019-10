Programme de la journée super héros Le 12 octobre prochain, la médiathèque Saint-Jean organise la journée des supers héros, au programme, de multiples ateliers et concours sur le thème de ces personnages qui font rêver petits et grands.



Voici en détail le déroulé de cette journée :



10h00 : début des différents ateliers

15h30 : concours cosplay et délibérations concours masques et dessins.

18h00 : fin des ateliers



Les différents ateliers et leur mode de fonctionnement :



Les ateliers fonctionneront toute la journée de 10h00 à 18h00



Atelier exposition de collectionneurs



En libre accès

Différentes personnes exposeront leurs collections de figurines et produits dérivés sur le thème de la journée. Présence possible du plus gros collectionneur de Corse de figurines.



Atelier dessins / coloriage enfants /création de masques supers héros



En libre accès / 18 personnes

Les visiteurs auront à disposition feuilles, crayons et feutres pour réaliser une œuvre.

Pour les plus petits, des coloriages seront mis à disposition aussi.

Ils pourront se servir du gabarit de masques pour le colorier et l’habiller.

Les dessins, coloriages ou masques feront l’objet d’un concours et présentés à un jury composé de personnel du centre social, d’un représentant du conseil municipale des jeunes et d’un adhérent du centre.

Nous organiserons les concours en 2 catégories enfants de moins de 13 ans et adolescents/adultes de plus de 14 ans.



Atelier photos avec décor



En libre accès.

Grace à notre partenaire le Fnac d’Ajaccio et le cinéma Ellipse les participants pourront se prendre en photo avec comme décor de fond les super héros Marvel.



Atelier dessin : « appréhender le dessin comics »



Par groupe de 10

4 inscrits à l’avance

6 inscriptions en direct

Cadence des ateliers : toutes les 30 minutes

Il sera remis à chaque participant un droit d’accès à la salle avec horaires de passage



Atelier jeux de société/jeux de cartes avec l’association « i condottieri »



Limité à 12 personnes

De 14h00 à 17h00

Jeux de plateau jeux de société et jeux de carte sur le thème de la journée



Espace lecture



Accès libre

Mise à disposition de livres et comics sur le thème des supers héros à lire ou à feuilleter tout simplement.

Emplacement de lecture : amphithéâtre.



Atelier robotique avec le Fab Lab



Limité à 4 personnes /30min

Création habillage de robots, puis combat ou défis.



Atelier cinéma (documentaires/making off)



Accès libre

Places limitées à 30 personnes dans la salle.

Durée de la séance : 40 minutes



Atelier jeux vidéo avec Nustrale Gaming



Par groupe de 6

Durée de la séance : 15 minutes

Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les jeux sur les super héros, se confronter dans les mondes virtuels et incarner leurs héros préférés sur les consoles de dernière génération .



Atelier studio photos sur fond vert



Accès libre

Les visiteurs cosplayés ou pas, pourront se prendre en photo dans de multiples décors et avec leurs super héros ou vilains préférés.



Atelier structures gonflables avec isula event



Accès libre

Les visiteurs pourront se défier toute la journée sur 2 structures gonflables. La 1 er mettra à rude épreuve leur précision en lancé de projectiles diverses.

La 2e mettra en duel 2 personnes et mettra en avant leur rapidité et maîtrise de l’espace environnant. Les structures sont accessibles pour tous.



Atelier cosplay



Inscription au préalable et sur place

Tout au long de la journée, les visiteurs seront invités à se "cosplayer", autrement dit à se déguider, dans leurs personnages préférés, pour déambuler et prendre des photos avec un fond de décor offert par les partenaires le cinéma Ellipse et la Fnac Ajaccio.

Ces personnes seront invités à participer aux concours du meilleur cosplay enfant ou adulte.

Le jury sera composé de personnel du centre social, d’un représentant du conseil municipal des jeunes et d’une adhérente du centre. : début des différents ateliersconcours cosplay et délibérations concours masques et dessins.: fin des ateliersLes ateliers fonctionneront toute la journée de 10h00 à 18h00En libre accèsDifférentes personnes exposeront leurs collections de figurines et produits dérivés sur le thème de la journée. Présence possible du plus gros collectionneur de Corse de figurines.En libre accès / 18 personnesLes visiteurs auront à disposition feuilles, crayons et feutres pour réaliser une œuvre.Pour les plus petits, des coloriages seront mis à disposition aussi.Ils pourront se servir du gabarit de masques pour le colorier et l’habiller.Les dessins, coloriages ou masques feront l’objet d’un concours et présentés à un jury composé de personnel du centre social, d’un représentant du conseil municipale des jeunes et d’un adhérent du centre.Nous organiserons les concours en 2 catégories enfants de moins de 13 ans et adolescents/adultes de plus de 14 ans.En libre accès.Grace à notre partenaire le Fnac d’Ajaccio et le cinéma Ellipse les participants pourront se prendre en photo avec comme décor de fond les super héros Marvel.Par groupe de 104 inscrits à l’avance6 inscriptions en directCadence des ateliers : toutes les 30 minutesIl sera remis à chaque participant un droit d’accès à la salle avec horaires de passageLimité à 12 personnesDe 14h00 à 17h00Jeux de plateau jeux de société et jeux de carte sur le thème de la journéeAccès libreMise à disposition de livres et comics sur le thème des supers héros à lire ou à feuilleter tout simplement.Emplacement de lecture : amphithéâtre.Limité à 4 personnes /30minCréation habillage de robots, puis combat ou défis.Accès librePlaces limitées à 30 personnes dans la salle.Durée de la séance : 40 minutesPar groupe de 6Durée de la séance : 15 minutesLes visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les jeux sur les super héros, se confronter dans les mondes virtuels et incarner leurs héros préférés sur les consoles de dernière génération .Accès libreLes visiteurs cosplayés ou pas, pourront se prendre en photo dans de multiples décors et avec leurs super héros ou vilains préférés.Accès libreLes visiteurs pourront se défier toute la journée sur 2 structures gonflables.Les structures sont accessibles pour tous.Inscription au préalable et sur placeTout au long de la journée, les visiteurs seront invités à se "cosplayer", autrement dit à se déguider, dans leurs personnages préférés, pour déambuler et prendre des photos avec un fond de décor offert par les partenaires le cinéma Ellipse et la Fnac Ajaccio.Ces personnes seront invités à participer aux concours du meilleur cosplay enfant ou adulte.Le jury sera composé de personnel du centre social, d’un représentant du conseil municipal des jeunes et d’une adhérente du centre.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer