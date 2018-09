Programme de la 35ème édition des Journées du Patrimoine Prugrama di a 35ima edizione di e ghjurnate di u Patrimoniu : sabbatu u 15 di sittembre trà 9 ore è quartu è 6 ore di sera.

Patrimoine commun, mais patrimoine divers : le patrimoine européen illustre la réalité même de l’Europe. C’est cette réalité que l’édition 2018 des Journées européennes du patrimoine illustrera cette année. L’historien français Jacques Le Goff écrit dans sa préface du livre Visions d’Europe que « L’histoire est mouvement. Au sein de ce mouvement, l’Europe est construction. Elle se fait lentement, dans la longue durée, comme toutes les créations historiques d’importance. ». Partager le patrimoine entre Européens lors des Journées européennes du patrimoine, c’est permettre aux citoyens de mieux comprendre ce qui les rapproche en partageant des valeurs communes historiques et esthétiques dépassant les rivalités et les irrédentismes identitaires. Ces Journées européennes du patrimoine doivent célébrer avec force la construction de la grande Europe du patrimoine, cent ans après la fin du premier conflit mondial et la chute des empires, qui a engendré une nouvelle Europe des États.



Samedi 15 septembre 2018



Le Palais Fesch et la Chapelle impériale



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter des derniers jours de présentation de l’exposition temporaire « Rencontres à Venise ».





Le thème du partage dans les collections du Palais Fesch-musée des Beaux-arts



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre destinée à un public familial



Descriptif : À l’occasion des Journées du Patrimoine, un livret-jeu intergénérationnel autour du partage, sera disponible à l'accueil du musée. Il permettra de découvrir les nombreux tableaux du Palais Fesch représentant des enfants. Les familles seront ainsi invitées à retrouver les différents acteurs de l'histoire et leurs accessoires afin de reconstituer le puzzle final.





Pique-nique napoléonien dans la cour du Palais Fesch-musée des Beaux-arts



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 11h00 à 16h00



Descriptif : L'association Empreintes impériales animera cet évènement en mettant en scène un pique-nique napoléonien dans la cour du musée et en proposant aux enfants de participer à des jeux à la mode sous le second empire, de 11 heures à 16 heures.





Exposition Récits de voyages : « A la conquête du Pacifique »



Rendez-vous : Bibliothèque municipale, 52 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 10h00 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : La Bibliothèque Patrimoniale de la Ville d’Ajaccio présentera une exposition consacrée aux récits de voyages du XVIIIe siècle avec une sélection d’ouvrages illustrant cette époque de grandes découvertes scientifiques et géographiques du Pacifique par le Royaume-Uni et La France. La collection complète des récits de voyages des navigateurs James Cook et La Pérouse, ainsi que du flibustier William Dampier, qui nous ont laissé de précieux témoignages d’échanges et découvertes des populations du Pacifique, sera présentée au grand public.





Sur les pas de Napoléon



Rendez-vous : Place d’Austerlitz, au pied de la statue de Napoléon Ier

Départ de la visite : 09h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite) et 16h00

(rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures



Descriptif : En suivant les pas de Napoléon et accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront les sites emblématiques de la cité impériale, mais également quelques lieux plus confidentiels (cette visite n’inclut pas les visites de musées).



L’histoire au fil des rues.

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Office de Tourisme propose une visite originale pour découvrir Ajaccio :

A travers ses plaques commémoratives et ses noms de rues.

A Ajaccio, qui sont donc ces hommes, ces femmes ou ces évènements référencés sur nos petits rectangles bleus et plaques commémoratives ?

Une visite agréable dans la vieille ville pour raconter différemment l’histoire d’Ajaccio (mais pas que), pour évoquer des personnages célèbres (ou pas) mais surtout pour stimuler la curiosité, et donner l'envie d'en savoir plus sur notre histoire collective.

Samedi 15 septembre à 10h et 14h.

Sur inscription préalable à l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio. Groupe limité à 30 personnes.

Départ de l’Office de tourisme. 3 boulevard du Roi Jérôme – Ajaccio.



Les Milelli, de l’oliveraie à l’arboretum, trois siècles d’histoire naturelle



Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des Milelli

Départ de la visite : 10h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure 30 (prévoir des chaussures de marche)



Descriptif : Accompagnés de Marc Chiappe, guide botaniste, les participants découvriront l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte ainsi qu’une multitude d’espèces naturelles (faune et flore) disséminées dans toute la propriété ainsi que dans l’arboretum. Cette visite permettra également aux participants d’être initiés à l’aromathérapie.



Visite botanique du Chemin des douaniers, de la Parata à Capo di Feno



Rendez-vous : Table d’orientation, au dessus du parking du Grand site de la Parata

Départ de la visite : 18h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures (prévoir des chaussures de marche)



Descriptif : Accompagnés de Marc Chiappe, guide botaniste, les participants découvriront les plantes aromatiques du Chemin des douaniers, entre la presqu’île de la Parata et Capo di Feno, dont la succowia des Baléares, ainsi que leur utilisation à travers les âges, au cours d’une randonnée olfactive avec une vue imprenable sur les îles Sanguinaires.



Programme Journées du Patrimoine 2018.pdf (913.89 Ko)



Dimanche 16 septembre 2018



Le Salon napoléonien de l’Hôtel de ville



Rendez-vous : Hôtel de Ville d’Ajaccio, 1 avenue Antoine Serafini (le Salon est situé au

premier étage)

Horaire de visite : De 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : Le Salon napoléonien, situé au cœur de l’hôtel de ville, est composé, en majeure partie, de portraits de la famille Bonaparte légués par le cardinal Fesch. Ouvert au public en 1843, ce petit musée (composé uniquement de deux pièces) est le premier musée ouvert en Corse et, de surcroit, exclusivement consacré au culte de la famille impériale.





Le castellu di Finosa, un site fortifié de la Protohistoire face au golfe d’Ajaccio



Rendez-vous : Lieu-dit de la Fontaine du Salario (entrée du chemin des Crêtes entre la D11 et

le lotissement La Fontaine du Salario)

Départ de la visite : 09h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 6 heures (prévoir des chaussures de marche et de l’eau et de la

nourriture pour la pause déjeuner)



Descriptif : Surplombant le golfe d’Ajaccio, le castellu di Finosa a conservé des vestiges de fortifications témoignant de l’emprise territoriale des lieux il y a 4000 ans. Cette visite commentée nous plongera dans les réseaux commerciaux de l’âge du Bronze où l’émergence de la hiérarchie sociale se matérialise par le caractère ostentatoire des lieux de vie.





Les jardins familiaux des Cannes ou l’art du partage



Rendez-vous : Jardins familiaux des Cannes, à l’angle de la rue des Primevères et de la rue

Achille Peretti

Départ de la visite : 17h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures



Descriptif : Créés en 2011, les Jardins familiaux des Cannes améliorent le cadre de vie du quartier en cultivant une forme de partage et de solidarité entre les habitants autour de la passion du jardin potager. Ces jardins représentent un véritable lien social que les représentants de l’association qui les gère se feront un plaisir de faire découvrir aux visiteurs. Suite à la visite, un exposé sera présenté autour de l’histoire du canal de la Gravona et de l’alimentation en eau potable de la ville, le tout autour de quelques boissons rafraichissantes.

