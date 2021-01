Programme d'animations du réseau des bibliothèques et médiathèques pour la semaine du 11 au 16 janvier Eccu u prugrama di l'animazioni ind'a reta di i bibbiutechi è mediatechi di a cità pà i vacanzi di i Santi

Les animations reprennent au sein du réseau des bibliothèques et médiathèques ! Avec toutes les précautions sanitaires nécessaires.



PROGRAMME ANIMATIONS DU 11 AU 16 JANVIER - MEDIATHEQUE DES CANNES

- Mercredi 13 janvier à 10h30 - Atelier créatif Peinture - A partir de 3 ans

- Samedi 16 janvier à 14h30 - Atelier créatif Photophore - A partir de 8 ans

Dans le respect des gestes barrières

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 11 AU 16 JANVIER - SALLE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mardi, jeudi et vendredi - Initiation Informatique Débutants et Initiés

- Samedi 16 janvier à 10h30 - Dessin Assisté par Ordinateur avec Gimp

Dans le respect des gestes barrières

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40

