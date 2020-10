Programme d'animations du réseau des bibliothèques et médiathèques pendant les vacances de la Toussaint Eccu u prugrama di l'animazioni ind'a reta di i bibbiutechi è mediatechi di a cità pà i vacanzi di i Santi

Les animations reprennent au sein du réseau des bibliothèques et médiathèques ! Avec toutes les précautions sanitaires nécessaires.



MEDIATHEQUE SAMPIERO

Première édition du Festival de l’Imaginaire Du 19 au 30 octobre Dans le cadre de la Fête de la Science Exposition Jules Verne

Les 27, 28 et 29 octobre à 11h En route vers Salem !

Réalisation d’une fresque de l’horreur – A partir de 4 ans

Les 27 et 29 octobre à 16h30 Soutien scolaire – 6/13 ans

Mercredi 28 octobre à 14h Atelier « Deviens petit reporter » - A partir de 8 ans Animé par Sabine Susini

Vendredi 30 octobre à 17h Contes d’Halloween : même pas peur

Vendredi 30 octobre à 18h Chasse aux bonbons



Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES CANNES Durant tout le mois d’octobre Dans le cadre de la Semaine du Goût, venez partager vos recettes préférées et participez à la création d’un cahier de cuisine collaboratif.

A partir de 4 ans

Mardi 27 octobre à 14h30 Atelier Masques d’Halloween - 4/6 ans

Mercredi 28 octobre à 10h30 Lecture de contes – 4/6 ans

Jeudi 29 octobre à 14h30 Atelier Masques d’Halloween- 8/10 ans Samedi 31 octobre à 10h30 Eveil musical – A partir de 4 ans



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30





MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR Lundi 26 octobre de 10h à 12h et de 13h à 15h Mardi 27 octobre de 9h30 à 17h

Stage archéologique sur le thème de l’alimentation



Mercredi 28 octobre à 14h Atelier initiation au dessin manga

Mercredi 28 octobre à 13h30 Initiation à la modélisation 3D avec Blender

Samedi 31 octobre à 10h30 Dessin Assisté par Ordinateur avec Gimp



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN Les 27, 28, 29 et 30 octobre à 14h Atelier « Récup’ d’Olympe »

Les 27, 28 et 29 octobre à 10h Atelier robotique



Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



Dans le cadre de la Fête de la Science

