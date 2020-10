Programme d'animations du réseau des bibliothèques et médiathèques pendant les vacances de la Toussaint Eccu u prugrama di l'animazioni ind'a reta di i bibbiutechi è mediatechi di a cità pà i vacanzi di i Santi

Les animations reprennent au sein du réseau des bibliothèques et médiathèques ! Avec toutes les précautions sanitaires nécessaires.



MEDIATHEQUE SAMPIERO

Première édition du Festival de l’Imaginaire Du 19 au 30 octobre Dans le cadre de la Fête de la Science

Exposition Jules Verne

Les 19 et 20 octobre à 10h30 Création Trophée licorne

Les 19 et 24 octobre de 10h à 17h Terribles grimages et maquillages

Les 20 et 21 octobre à 16h30 Soutien scolaire – 6/13 ans

Mercredi 21 octobre à 10h Eveil musical

Mercredi 21 octobre à 14h Initiation théâtre

Les 21, 22 et 23 octobre à 10h30 Créations steampunk : chapeaux et masques

Vendredi 23 octobre à 19h Escape Game

Samedi 24 octobre à 14h Culture geek



Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES CANNES Durant tout le mois d’octobre Dans le cadre de la Semaine du Goût, venez partager vos recettes préférées et participez à la création d’un cahier de cuisine collaboratif.

A partir de 4 ans

Mardi 20 octobre à 14h30 Atelier spirographie

A partir de 6 ans

Les 21, 22 et 23 octobre à 14h30 Atelier Quiling Halloween

A partir de 8 ans

Samedi 24 octobre à 10h30 Eveil musical

A partir de 4 ans.



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30





MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR

Mercredi 21 octobre à 14h Quiz « Tour du monde des saveurs »

Mercredi 21 octobre à 15h30 Ciné Club

Samedi 24 octobre à 10h30 Dessin Assisté par Ordinateur avec Gimp

Samedi 24 octobre à 14h Atelier Théâtre enfants/ados – A partir de 8 ans



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN Les 20, 21, 22 et 23 octobre à 14h Atelier « Récup’ d’Olympe »

Les 21, 22 et 23 octobre à 10h Atelier robotique



Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81

