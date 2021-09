Programme d'animations du réseau des bibliothèques et médiathèques du 8 au 20 septembre Retrouvez le programme d'animations du réseau des bibliothèques et médiathèques de la ville d'Ajaccio



Médiathèque des Jardins de l'empereur :



Pour le mois de septembre, l'équipe de la médiathèque des Jardins de l'Empereur vous propose un programme d'animation dans l'air du temps avec la thématique de l'écologie et du recyclage.



Sans oublier votre défi lecture "Lire un livre ayant reçu un prix littéraire" et l'atelier "Jeux en médiathèque" animé par Nordine les mercredis 8 et 22 septembre à 16h.



Programme d'animations du 14 au 18 septembre

- défi lecture du mois de septembre : lire un livre ayant reçu un prix littéraire

- mercredi 15 septembre à 10h : Heure du conte ... sur le thème de l'écologie - A partir de 5 ans

- mercredi 15 septembre à 16h : Quiz jeunesse , gestion des déchets et recyclage - A partir de 8 ans

- samedi 18 septembre à 9h30 : projection jeunesse sur la gestion des déchets - A partir de 6 ans

- samedi 18 septembre à 16h30 : projection adulte sur le thème du Green washing



Salle multimédia - Programme d'animations du 14 au 18 septembre

- du mardi au samedi, l'espace multimédia propose des plages horaires pour de l'accès libre à Internet.

- samedi 18 septembre à 10h : atelier de réalité virtuelle, simulateur d'escalade The Climb.



Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



Médiathèque Cannes :



La médiathèque des Cannes aussi est à l'heure du développement durable avec une exposition de panneaux d'information du 7 au 25 septembre et bien d'autres ateliers à venir tout au long du mois de septembre.



En attendant, ne tardez plus à vous inscrire à la projection (ados/adultes) du mercredi 8 septembre à 14h !



Et pour les plus petits, une Heure du conte numérique sera proposée le mercredi 8 septembre à 10h30.



Programme d'animations du 14 au 19 septembre

- mercredi 15 septembre à 10h30 : atelier Tangram en matière recyclée - 4 à 6 ans

- mercredi 15 septembre à 18h : conférence de Dumé Antoni sur "Les genres de l'imaginaire".

Une séance de dédicace du roman "Lune de métal" est prévue le 17 septembre à 16h à la FNAC ATRIUM

- jeudi 16 septembre à 15h : atelier Mandala's Club

- samedi 18 septembre à 14h30 : atelier créatif "Peindre avec des plantes - 6/10 ans



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30





Vous n'avez pas votre Pass sanitaire ?

Pas de souci, vos médiathècaires ne comptent pas vous laisser sans lecture et attendent vos commandes de Biblio Drive ! Simple et efficace !

