Programme d'animations du réseau des bibliothèques et médiathèques du 5 au 9 octobre



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 5 AU 9 OCTOBRE

- mercredi 6 octobre à 10h : atelier Pop Up Made in Corse - 8/10 ans

- mercredi 6 octobre à 14h30 : atelier créatif Cricut Maker corse - 11/14 ans

- mercredi 6 octobre à 16h : atelier théâtral d'impro en langue corse en partenariat avec Marianne Nativi de Locu Teatrale - A partir de 8 ans

- jeudi 7 octobre à 13h30 : Club de lecture de Yassi

- samedi 9 octobre à 14h30 : dictée in lingua corsa en présence de Jean-Pierre Massoni de l'association Basta à parlà et de Nicolas Giovanetti, professeur diplômé en langue corse.



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



Pass Sanitaire obligatoire- Dans le respect des gestes barrières.



Places limitées, sur inscription uniquement.



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 5 AU 9 OCTOBRE

- Participez au challenge lecture afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'octobre, "Lire un roman avec du orange sur la couverture"

- mercredi 6 octobre à 16h : Jeux en médiathèque avec Nordine

- samedi 9 octobre à 16h : Ciné-Club Adultes, cycle "Damien Chazelle"



Dans le respect des gestes barrières.



Pass sanitaire obligatoire.



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



L'espace multimédia de la médiathèque des Jardins de l'Empereur vous propose également son programme d'animations. Voici le détail pour la semaine du 5 au 9 octobre :

- mercredi 6 octobre à 10h - atelier de réalité virtuelle "Back to Far-West", jeu de tir

- jeudi 7 octobre à 13h30 : initiation à la bureautique " Utilisez Libre-Office pour vos documents"

- samedi 9 octobre à 10h - Atelier de réalité virtuelle, simulateur d'escalade "The Climb"



Dans le respect des gestes barrières.



Pass sanitaire obligatoire



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40





Vous n'avez pas votre Pass sanitaire ?

Pas de souci, vos médiathècaires ne comptent pas vous laisser sans lecture et attendent vos commandes de Biblio Drive ! Simple et efficace !

