Programme d'animations du réseau des bibliothèques et médiathèques du 20 au 28 juillet Eccu u prugrama d'animazioni di a reta di i bibbiutechi è mediatechi trà u 20 di Lugliu u 28 di Lugliu



Médiathèque des Cannes



La médiathèque des Cannes vous propose un atelier créatif quilling "Mer et merveilles" dans le cadre de la manifestation nationale



Victime de notre succès une deuxième matinée se rajoute le Mardi 20 juillet de 10h30-11h30 pour la Peinture sur galets - 6- 10 ans



Dans le respect des gestes barrières.



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



Médiathèque des Jardins de l'Empereur



- Samedi 26 juin à 10h30 : atelier "Réalité virtuelle" - Venez tester les montagnes russes en Réalité Virtuelle avec David



- Samedi 26 juin de 14h : atelier "Initiation Théâtre" - Enfants/Ados



Durant le mois de juillet et dans le cadre de la manifestation nationale



- tous les mercredis et vendredis à 14h : atelier-jeu "Enigmes du monde marin" - A partir de 7 ans



- tous les mardis et mercredis à 10h et tous les jeudis et samedis à 14h : ateliers créatifs "Mer et merveilles" - A partir de 6 ans



- tous les mardis et mercredis à 10h et tous les jeudis et samedis à 14h : atelier "Jeux en médiathèque"



- tous les samedis à 10h : projections jeunesse sur le thème "Mer et merveilles" - A partir de 6 ans



- tous les jeudis à 10h : "Heure du conte" sur le thème "Mer et merveilles" - A partir de 4 ans



Sans oublier le défi lecture du mois de juillet pour tenter de gagner un lot de romans offert par votre médiathèque qui est sur le thème "Lire un livre dont l'action se déroule ailleurs qu'en France".



Et pour finir, une date à retenir pour le Club de lecture : le samedi 10 juillet à 16h.



Un très joli programme multimédia vous est également proposé par David à la médiathèque des Jardins de l'Empereur !



- du mardi au vendredi à 15h et le samedi à 13h : accès libre et gratuit à Internet



- tous les jeudis à 13h : atelier de réalité virtuelle "Roller Coaster"



- le vendredi 2 et le mercredi 28 juillet à 13h : tournoi "Warsow"



- tous les samedis à 10h : atelier de réalité virtuelle "Wing-Suit"



- mercredi 7 et vendredi 23 juillet à 13h : tournoi "CS-GO"



- mercredis 7, 21 et 28 juillet à 10h : atelier de réalité virtuelle "The Climb"



- mardis 6 et 13 juillet à 10h : jeu d'aventure en 3D "The pirate : Carribean Hunt"



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40 La médiathèque des Cannes vous propose un atelier créatif quilling "Mer et merveilles" dans le cadre de la manifestation nationale #PartirEnLivre le mardi 20 et le mercredi 21 juillet à 14h30. A partir de 8 ans.Victime de notre succès une deuxième matinée se rajoute le Mardi 20 juillet de 10h30-11h30 pour la Peinture sur galets - 6- 10 ansDans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30- Samedi 26 juin à 10h30 : atelier "Réalité virtuelle" - Venez tester les montagnes russes en Réalité Virtuelle avec David- Samedi 26 juin de 14h : atelier "Initiation Théâtre" - Enfants/AdosDurant le mois de juillet et dans le cadre de la manifestation nationale #PartirEnLivre , la médiathèque des Jardins de l'Empereur vous propose des rendez-vous hebdomadaires :- tous les mercredis et vendredis à 14h : atelier-jeu "Enigmes du monde marin" - A partir de 7 ans- tous les mardis et mercredis à 10h et tous les jeudis et samedis à 14h : ateliers créatifs "Mer et merveilles" - A partir de 6 ans- tous les mardis et mercredis à 10h et tous les jeudis et samedis à 14h : atelier "Jeux en médiathèque"- tous les samedis à 10h : projections jeunesse sur le thème "Mer et merveilles" - A partir de 6 ans- tous les jeudis à 10h : "Heure du conte" sur le thème "Mer et merveilles" - A partir de 4 ansSans oublier le défi lecture du mois de juillet pour tenter de gagner un lot de romans offert par votre médiathèque qui est sur le thème "Lire un livre dont l'action se déroule ailleurs qu'en France".Et pour finir, une date à retenir pour le Club de lecture : le samedi 10 juillet à 16h.Un très joli programme multimédia vous est également proposé par David à la médiathèque des Jardins de l'Empereur !- du mardi au vendredi à 15h et le samedi à 13h : accès libre et gratuit à Internet- tous les jeudis à 13h : atelier de réalité virtuelle "Roller Coaster"- le vendredi 2 et le mercredi 28 juillet à 13h : tournoi "Warsow"- tous les samedis à 10h : atelier de réalité virtuelle "Wing-Suit"- mercredi 7 et vendredi 23 juillet à 13h : tournoi "CS-GO"- mercredis 7, 21 et 28 juillet à 10h : atelier de réalité virtuelle "The Climb"- mardis 6 et 13 juillet à 10h : jeu d'aventure en 3D "The pirate : Carribean Hunt"

Accueil Envoyer à un ami Imprimer