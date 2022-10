Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations - Tranche conditionnelle quartier des Cannes Volet Hydraulique (ANRU)



TITRE DU PROJET

Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations - Tranche conditionnelle quartier des Cannes - Volet Hydraulique (ANRU)

Préserver et valoriser durablement les atouts environnementaux et culturels du territoire



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Actions et prévention contre les inondations



LIEU DE RÉALISATION DU PROJET

Commune d’Ajaccio



DURÉE DU PROJET

Le projet a été lancé en 2012, avec une finalisation des travaux les plus importants durant l’année 2020. Cependant, l’opération dite des « travaux connexes », ainsi que celle afférente aux passerelles des Cannes, sont toujours en cours de réalisation.



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L’OPÉRATION La Ville d’Ajaccio fait partie des communes du Sud de la France susceptibles d’être touchées par des inondations de très forte intensité. Les inondations de mai 2008. La loi de modernisation de la sécurité civile en date du 13 août 2004 a renforcé et précisé le pouvoir de police du Maire en matière de gestion des risques majeurs. Cette loi charge le Maire de l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde propre à sa commune. [Plan Communal de Sauvegarde, prévenir, agir, prendre en charge et avoir les bons réflexes en cas de catastrophe naturelle]. Le Conseil municipal du 6 juillet 2015 a approuvé le Plan Communal de Sauvegarde de la Ville d’Ajaccio. Il définit l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques de la sécurité intérieure.



Suite aux inondations de 2008, la Commune d’Ajaccio s’est engagée dans la mise en oeuvre d’un Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI).



Ce programme a pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation, en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la population, les biens, les biens, les activités économiques et l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et la Collectivité Territoriale de Corse, le dispositif PAPI permet la mise en oeuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque.



Le PAPI de la Commune d’Ajaccio est ainsi orienté suivant 5 axes :

- l’amélioration des connaissances et le renforcement de la conscience du risque ;

- l’amélioration de la surveillance et les dispositifs d’alerte ;

- la mise en place des plans de prévention et les mesures de réduction de la vulnérabilité ;

- la restauration des champs d’expansion de crue et l’amélioration de la gestion dynamique des cours d’eau ;

- le développement des aménagements collectifs de protection localisée des lieux habités et le réaménagement des exutoires pluviaux des quartiers des Cannes et des Salines.



De plus, Les inondations de mai 2008 dans le quartier des Cannes ont entraîné la nécessité d'un aménagement des écoulements dans les quartiers les plus exposés. Ce quartier fait aujourd'hui l'objet de travaux hydrauliques importants dans ses différentes rues afin de répondre au risque d'inondation et favoriser la protection de la population exposée au risque.



Les travaux réalisés sont les suivants :

- Réalisation de travaux hydrauliques de réseaux d’eaux pluviales dans la rue Achille Peretti ;

- Amélioration des structures et réseaux existants ;

- Mise en place d’un ouvrage de collecte secondaire afin de permettre

le drainage des écoulements vers le canal des Cannes ;

- Mise en place de pistes cyclables et trottoirs ;

- Évolution et sécurisation de l’Avenue Nicolas Peraldi ;

- Travaux de la voirie, des axes routiers et piétons ;

- Mise en place d’un réseau structurant des eaux usées et des eaux pluviales ;

- Refonte du système hydraulique ;

- Traitement de la voie sur une surface de 6 400 m2 ;

- Mise en place d’un stationnement plus effectif ainsi qu’un traitement paysager ;

- Réalisation d’une voie structurante, requalification de la voirie et des différents réseaux existants, des axes routiers et piétons ;

- Travaux hydrauliques de réseaux d’eaux, pose d’un collecteur ;

- Travaux hydrauliques de réseau d’eau pluviale dans la rue François Pietri ;

- Pose d’un collecteur alimentant le structurant de la rue Jean Louis récupérant la partie basse du Chemin de Candia ;

- Création d’un nouvel espace public (la place des Salines) ;

- Traitement des axes routiers et piétions, amélioration de l’éclairage, mise en place de nouvelle plantation, rénovation du mobilier urbain et pose de signalétique.

COÛT TOTAL DU PROJET

40 000 000 € HT



PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPÉRATION PORTÉE PAR LA VILLE D’AJACCIO

Etat (PEI+PAPI+ANRU) : 65%

Feder : 10%

Commune : 13%

CD2A : 4%

CDC (Urbain+OEC) : 7%



CONTACT POUR PLUS D’INFORMATION

Direction des Finances



