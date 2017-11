Programme Village des enfants place du Diamant Prugrama pà i più ghjovani annant'à a piazza di u Diamanti

Parce que les Contes et les histoires sont sources de découverte du monde et une porte ouverte sur l’imaginaire, venez nous rejoindre le temps du marché de noël dans cet univers magique.



Inscriptions obligatoires de 10h00 à 12h00 à l’espace diamant au 04 95 50 40 80 ou sur place au village des enfants les jours d’atelier à partir de 13h30. nombre de place limité.





Samedi 9 décembre

Thème : La Reine des Neiges de 14h00 à 16h30

Atelier “confection d’un petit Olaf en chaussette”

A partir de 6 ans - 8 enfants maximum/heure.

durée : 1 heure



Atelier “Couronne reine des neiges”

Transforme-toi en princesse en réalisant le diadème d'Elsa, reine d’Arendelle…

A partir de 8 ans - 8 enfants maximum/heure.

durée : 1 heure



Atelier “Bracelets de l’amitié La Reine des neiges”

Aimes-tu tes amis autant qu’Olaf aime Sven ? Ou autant qu’Anna aime Elsa ? Ces bracelets de l’amitié constituent le cadeau idéal pour les amis et la famille que tu adores.

A partir de 8 ans - 8 enfants maximum par heure

durée : 1 heure

Pour les tout petits… sets à colorier

A partir de 4 ans - 6 enfants max.



Dimanche 10 décembre de 14h00 à 16h30

Atelier “Photobooth personnages de contes de fées”.

Traversez le miroir et tombez dans l'univers merveilleux du Photobooth. Un moyen original d’avoir des photos sympas ! Viens réaliser les accessoires en tout genre et les masques de tes personnages préférés des contes de fées et te faire photographier dans un studio aménagé.

A partir de 8 ans - 20 enfants max.

durée : 1 heure

Pour les tout petits… sets à colorier

A partir de 4 ans - 5 enfants max.



Samedi 16 décembre

Thème : “Vaiana, la légende du bout du monde”

de 14h00 à 16h30

Tu connais bien Vaiana, cette jolie princesse polynésienne au grand coeur. Tu as rêvé de lui ressembler ? Viens te familiariser avec son peuple et ses coutumes le temps d’une après-midi…



Atelier “La couronne de fleurs Vaiana”

Devenez la reine de la couronne avec Vaiana. Un Do It Yourself simple et original pour créer la parfaite couronne de fleurs Vaiana ! durée : 1 heure

A partir de 8 ans - 8 enfants max.



Ateliers “Le carillon éolien”

Quoi de mieux qu’un joli carillon pour transformer en musique le moindre courant d’air. Coquillages et crustacés se balançant au gré du vent à ta fenêtre te rappelleront les vacances tous les jours de l’année ! durée : 1 heure

A partir de 9 ans - 8 enfants



Atelier “Confection de Tiki”

Les Tikis, mi homme mi dieu, sont des êtres souvent maléfiques. Fabrique ces statues dont la grosse tête symbolise la puissance et les gros yeux le savoir…

durée : 1 heure

A partir de 8 ans - 5 enfants max.



Pour les tout petits… sets à colorier

A partir de 4 ans - 5 enfants max.



Dimanche 17 décembre

Thème : Tote Bags

de 14h00 à 16h00



Atelier “Viens customiser ton tote bag”

Rends ton sac plus magique grâce à des modèles inspirés de tes personnages préférés de contes de fées

durée : 1 heure

A partir de 6 ans - 10 enfants max./heure



Pour les tout petits… sets à colorier

A partir de 4 ans - 5 enfants max.



Samedi 23 décembre

Thème : Plongée dans la magie des contes de fées

de 14h00 à 16h30



Atelier “Customise ton miroir de princesse”

Que serait une princesse sans son miroir… Viens créer ton miroir de princesse pour être la plus belle pour aller danser. durée : 1 heure

A partir de 6 ans - 5 enfants max.



Atelier “Rose magique de la Belle et la Bête”

Idéale pour décorer une chambre, confectionnez la superbe rose de la Bête placée sous verre.

durée : 1 heure

A partir de 6 ans - 5 enfants max.



Atelier “Chafouin ou le chat du Cheshire”

Viens dresser le portrait à l’aide de pompons colorés de Chafouin, le chat malicieux à rayures roses et mauves et aux yeux jaunes qui suit Alice aux Pays des merveilles…

durée : 1 heure

A partir de 7 ans - 5 enfants max.



Atelier “Couronne de porte”

A l’approche des fêtes de Noël, viens réaliser ta couronne de porte à partir d’éléments sortis tout droit de l’univers des contes de fées.

A partir de 6 ans - durée : 1 heure - 5 enfants max.



Pour les tout petits… sets à colorier

A partir de 4 ans - 5 enfants maximum



Dimanche 24 décembre

Création d’une boîte surprise pour le Père Noël

atelier 14h00 à 16 h00

De 7 à 12 ans - durée : 40 minutes

10 enfants/séance



Mardi 26 décembre

Création de bonhommes de Neige en carton

atelier 14h00 à 16h00

De 7 ans à 12 ans

durée : 40 minutes

10 enfants/séance



Samedi 30 décembre

Création d’une carte de voeux en forme de renne

atelier 14h00 à 16 h00

De 7 ans à 12 ans

durée : 40 minutes - 10 enfants par séance



Mercredi 3 janvier

Création d’un masque de “Marsupilami”

atelier 14h00 à 16 h00

De 7 ans à 12 ans

durée : 40 minutes - 10 enfants/séance



Jeudi 4 janvier

Création d’un hibou coloré

atelier 14h00 à 16h00

De 7 ans à 12 ans

durée : 40 minutes - 10 enfants/séance



Vendredi 5 janvier

Création d’animaux sur tige

atelier 14h00 à 16h00

De 7 ans à 12 ans - durée : 40 minutes

10 enfants/séance



Samedi 6 janvier

Création de sujets articulés sur le thème du cirque

atelier 14h00 à 16h00

De 7 ans à 12 ans

durée : 40 minutes

10 enfants/séance







Accueil Envoyer à un ami Imprimer