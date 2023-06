Programme "Ajaccio fête les 40 ans de la mort de Tino Rossi"

Réseau de lecture publique/Ville



Projections de films dans les salles de projection des médiathèques des Cannes et Saint Jean.

Atelier pop art numérique autour du portrait de Tino Rossi. Animé par Didier Aragones. 2 ateliers dans deux médiathèques différentes (à définir). Jeune public.

Soirée musicale avec François Giordani, guitariste de Tino Rossi.

Atelier créatif retouche photos de Tino Rossi animé par Yoann Giovannoni. Jeune public.

Conférence sur les origines familiales de Tino Rossi. Animée par l’association Corsica Genealugia.





Culture



Exposition Tino RossiXParis Match du 10 août au 20 septembre, place Foch.

Une quinzaine de clichés issus des archives du célèbre magazine Paris Match seront exposés. Ils illustrent tout autant Tino, l’enfant d’Ajaccio que la vedette internationale qu’il a été.



Espace Diamant



Exposition qui retrace tout le matériel publicitaire liés aux films de Tino Rossi (titre à définir) en association avec la cinémathèque de Corse et l’association la Corse et le cinéma, tout le mois de septembre, espace Diamant (projet en cours de validation)



Concert lyrique « Tino, la Corse et l’Opéra », mercredi 27 septembre, 20h30, espace Diamant. Il fait suite à une résidence d’artiste dédiée qui aura lieu début septembre.



Conférence de Jean-Jacques Ottaviani sur « Tino Rossi, les secrets d’une voix », jeudi 28 septembre, à 18h30, espace Diamant

Tino Rossi est probablement la plus grande star de la chanson française, tant pour la longévité de sa carrière que pour ses immenses succès, qui font de lui encore aujourd’hui le recordman de vente de disques (plus de 300 millions).

L’arrivée de Tino dans le monde du spectacle des années 30 fait l’effet d‘une bombe, une véritable révolution qui bouleverse tout sur son passage.

Ce succès phénoménal doit beaucoup à son physique de latin lover, mais surtout à sa voix, unique, veloutée, au phrasé exceptionnel.

Ce sont justement les secrets de cette voix qui seront révélés lors de cette conférence, de l’importance des chants traditionnels corses à son amour pour l’opéra et la mélodie, illustrée d’images d’archives et d’extraits sonores.





Office Intercommunal de Tourisme



« Hommage à Tino Rossi » organisé par la société de production E&MA, sous la direction artistique de Bertrand Cervera et en partenariat avec la cinémathèque de Corse, 20 juillet en soirée, cour du musée Fesch : un voyage musical autour de la vie de Tino Rossi et de ses chansons avec de nombreux invités prévus comme Maï Pesce, Petru Santu Guelfucci, Christophe Mondoloni, Claire Cervera ... Une projection d’images de lui et des films amateurs d’époque (années 50-60) seront diffusés en simultané. Le musée Fesch et sa cour sont des lieux symboliques qui font écho à l’enfance de Tino puisqu’il allait à l’école sur le site avant que ce dernier ne devienne un musée. Captation vidéo prévue pour une diffusion sur Via Stella.



Visites guidées, Tino Rossi et Ajaccio, retour sur les lieux de sa vie ajaccienne, durant le mois de septembre



3e édition du Festival Notte Sacre, du 13 au 15 septembre 2023, 3 concerts le soir à la Cathédrale d’Ajaccio et 6 concerts de jour dans les églises de la vieille ville : un concert de Philippe Caviglioli avec Francois Giordani et Alain Colonna sera proposé autour des succès éternels de Tino Rossi (date et le lieu à définir)