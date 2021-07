Programmation estivale des Manifestations culturelles Eté 2021 Prugramazioni è manifestazioni culturali pà l'istatina 2021

En soutien à la création insulaire et pour permettre à la population de renouer avec une activité culturelle, la direction de la culture de la ville d’Ajaccio a fait le choix de proposer pour la première fois une programmation estivale tournée autour de différentes opérations.



Des spectacles

Du 10 au 15 juillet – Résidence de création Barbara Carlotti – La Fabrica

Dans le cadre de sa politique en faveur de la création artistique, la ville d’Ajaccio a choisi d’offrir à l’artiste Barbara Carlotti, un temps de résidence en partenariat avec la Fabrica, dans le cadre de son nouvel album « Corse, île d’amour » autour de 11 chansons corses emblématiques.



Le 15 aout – Concert exceptionnel de l’Ensemble Matheus - Place d’Austerlitz

200 ans après la mort de Napoléon Bonaparte, le chef d’orchestre de renommée internationale Jean-Christophe Spinosi – lui-même corse – et son ensemble Matheus rendent hommage à cette personnalité illustre de l’Histoire universelle.



Entre les mois de juin et septembre – L’expérience Lazaret – Lazaret Ollandini

Visite du lazaret et proposition de l’expérience Lazaret conçue et produite par l’association Nanustrale durant le confinement.

Une expérience poétique alliée à la technologie 3D, les spectateurs pourront assister à un spectacle numérique et pluridisciplinaire mettant en valeur le lieu ainsi que le musée Marc Petit mais aussi le spectacle vivant à travers la proposition de moments de lecture poétique, musicaux et alliant le monde du cirque.



Des actions de médiation

Du 5 au 9 juillet – Opération Théâtre dans les Quartiers

Représentations des ateliers de théâtre dans les quartiers avec la Compagnie Thé à 3,



Juillet/aout - Vacances Apprenantes

Dans le cadre du dispositif vacances apprenantes, la direction de la culture et la direction régionale des affaires culturelles proposent une série d’actions culturelles dans les Centres aérés de la ville assurées par les acteurs culturelles du territoire : Créacirque, Cie Thé à trois, Plume d’île, …



Des Expositions

Du 01 au 20 juillet - Rencontre des peintres corses - Lazaret Ollandini

Suite à un appel à candidature, 4 peintres - Dominique Dauchez, Yann Castlan, Romane Dutour, Frédérique Vallerotonda - exposent dans les cellules du Lazaret Ollandini et nous proposent de découvrir leur univers.



Du 09 juillet au 05 septembre – Exposition Napoléon Superstar en partenariat avec Paris Match -Place des Palmiers

Dans le cadre du bicentenaire de la mort de l’empereur, une exposition de 30 photographies grand format en hommage à l’empereur et au 7e art



Du 03 au 20 aout - Rencontres des artistes plasticiens – Lazaret Ollandini

Dans le cadre d’un appel à candidature lancé par la direction de la culture de la ville d’Ajaccio, 3 artistes plasticiens insulaires - Izabella Belcraz, Nathalie Benoist d’Etiveaud, Lena Piani - ont été sélectionnés pour exposer leurs créations.



Des partenariats

Du 09 au 11 juillet - Le Festival de Chants et Musiques Sacrés «Notte Sacre» - Eglises de la Ville

L’association Notte Sacre en partenariat avec l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio,

avec le soutien de la Collectivité de Corse et de la Ville d’Ajaccio, propose la première édition du Festival de chant et musiques sacrés d’Ajaccio.



Les 19 et 20 juillet - Festival de musique classique proposé par l’association Opus Corsica - Place du Casone

La thématique sera tournée cette année vers le lyrique et plus précisément l’opéra de poche. Le plateau sera composé de 10 artistes internationaux primés aux victoires de la musique classique.



Du 1er au mardi 3 Aout - Concerts de l’association Sorru In Musica - Cour d’honneur du Palais Fesch – Musée des Beaux-arts.

Sorru in Musica proposera 3 soirées musicales gratuites en plein coeur de ville. La première soirée sera l’occasion de rendre hommage au grand compositeur Henri Tomasi, l’année 2021 commémorant les 100 ans de sa naissance et les 50 ans de sa mort.



Les 6 et 8 août 2021- Festival Les nuits du Piano d’Erbalunga- Place d’Austerlitz.

Pour la première fois sur Ajaccio, en partenariat avec la ville, le festival des nuits du piano propose deux concerts de musique classique exceptionnels.



Plus d’informations :

https://espace-diamant.ajaccio.fr/

http://lelazaret-ollandini.com/

https://www.ajaccio-tourisme.com/

https://opus.corsica/

https://www.sorru-in-musica.corsica/

