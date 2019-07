Profitez de l'été pour "partir en livre" !

Voici le programme de "Partir en Livre" qui se déroule du 9 au 21 juillet de 10h00 à 12h00:



- Sur la piste des animaux, mardi 9 et 16 juillet à partir de 3 ans



- La fabrique créative, mercredi 10 et 11 juillet à partir de 5 ans



- Droles de bêtes, vendredi 12 juillet, à partir de 6 ans



- Le domino des livres, mercredi 17 juillet, à partir de 4 ans



- La chasse aux livres, jeudi 18 juillet, à partir de 8 ans



- Héros mystère, samedi 20 juillet, tout public



Tous les jours la Médiathèque des Cannes propose des jeux littéraires, ateliers créatifs et animations lecture à partir de 4 ans.

Inscriptions et renseignements au 04 95 20 20 30 ou à l'accueil de votre médiathèque.

Plus d'informations sur www.bibliothèque.ajaccio.fr