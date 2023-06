Professionnels : réservez votre emplacement pour l'installation d'un camion boutique rond point du Stiletto Retrouvez l'avis de sélection préalable pour l'occupation du domaine public communal pour l'installation d'un camion boutique alimentaire (sandwichs) au niveau du rond-point du Stiletto entre le stade et le nouvel hôpital.





Date limite de dépôt des dossiers de candidature : Vendredi 07 juillet 2023 à 12h00



Les candidatures sont obligatoirement envoyées par lettre recommandée à l’adresse suivante :

NE PAS OUVRIR Mairie d’Ajaccio Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public Avenue Antoine Serafini BP 412 – 20304 AJACCIO Cedex

Toute demande écrite concernant le présent avis peut être adressée à la ville d’Ajaccio – Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public - par courrier (commerce@ville-ajaccio.fr). 9.AAPC_DP_camions boutiques Nouvel Hopital.pdf (254.39 Ko)

9.FORMULAIRE OFFRE_DP_camions boutiques Nouvel Hopital.pdf (400.99 Ko)



