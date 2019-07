Prix du mémorial 2019 U premiu di u mimuriali pà u 2019 hè statu rimissu à Jérôme Fourquet p à u so libru « l’archipel français »

Patronné par la Ville d’Ajaccio, le « Prix du mémorial » met à l’honneur chaque année un auteur, soit pour la valeur humaine de l’ensemble de son oeuvre, soit pour un ouvrage (récit, mémoires, biographies, roman) à finalité historique ou consacré à des problèmes de civilisation et à l’évolution de la société contemporaine.



Pour cette édition 2019, les membres du jury présidé par Jean-François Sirinelli ont choisi de distinguer le livre de Jérôme Fourquet, « l’archipel français », naissance d’une nation multiple et divisée. Ce dernier est un analyste politique reconnu, expert en géographie électorale et directeur du département Opinion à l’IFOP.







Où allons-nous ? C’est par cette question percutante, que l’auteur, à l’heure des gilets jaunes et de la chute des anciens partis politiques, se questionne sur ce nouveau monde qui émerge et semble s’éloigner des valeurs républicaines qui autrefois cimentaient notre nation. Il définit ces nouvelles dynamiques comme un « archipel d’îles » s’ignorant les unes des autres et livre l’analyse d’une France en perte de ses valeurs catholiques, qui se disloque : nouveaux rapports au corps (société d’images, succès des tatouages, incinération en hausse), à l’animal (montée du véganisme), sécession des élites, autonomisation des catégories populaires, instauration d’une société multiculturelle de fait, augmentation des communautarismes et perte des valeurs communes …



Pour appuyer son argumentation, l’auteur travaille à partir de nombreuses sources : cartes, graphiques, sondages, analyses des prénoms, géographie électorale … Ce livre scanne la société française de 2019 qui préfigure les mutations en cours …



Comme chaque année depuis 1977, le Grand Prix littéraire de la Ville d’Ajaccio, sera remis le vendredi 2 août 2019. Pour cette 41e édition, Jérôme Fourquet, auteur de l’archipel français, naissance d’une nation multiple et divisée se verra remettre la médaille de la Ville et le « prix du mémorial » lors de deux cérémonies.

Le Jury Présidé par M. Jean-François SIRINELLI, comprend Mmes Barbara CASSIN, de l’Académie française (entrera en 2020), Ariane CHEMIN, Benedetta CRAVERI D’ABOVILLE, Christine ROSTINI, MM. Jean-Louis BOURLANGES, Jean CANAVAGGIO, Jean-Claude CASANOVA, de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Jean-Marie COLOMBANI, Marc FUMAROLI, de l’Académie française, Antoine-Marie GRAZIANI, François LEOTARD, Xavier MUSCA, Pierre LUNGHERETTI, Angelo RINALDI, de l’Académie française, Jean ROUAUD, Jean-Ludovic SILICANI.

Les Lauréats 1978 – Hervé Alphand "L'étonnement d'être" (Fayard)

1979 – Alexandre Sanguinetti "L'histoire du soldat" (Ramsay)

1980 – Robert Mazoyer "Joséphine ou la comédie des ambitions" (Feuilleton télévisé)

1981 – Jean Tulard "Mémorial de Sainte-Hélène" (Laffont)

1982 – Pierre Chaunu "Histoire et décadence" (Perrin)

1983 – Xavier Versini "Emmanuel Arène" (La Marge, Ajaccio) et pour l'ensemble de son oeuvre

1984 – Pierre Miquel "La grande guerre" (Fayard) – Maurice Schumann "Qui a tué le Duc d'Enghien" (Perrin)

1985 – Claude Imbert "Ce que je crois" (Grasset)

1986 – Françoise Prévost "Nuages de septembre" (Stock)

1987 – Pr. Pierre Antonetti "Sampiero" (France Empire)

1988 – Cardinal J.M. Lustiger "Le choix de Dieu" (De Fallois)

1989 – Jean-Denis Bredin "Sieyès : la clé de la Révolution française" (De Fallois)

1990 – Jean d'Ormesson "Garçon de quoi écrire" (Gallimard) et pour l'ensemble de son oeuvre

1991 – Eugène Mannoni "L'insulaire" (De Fallois)

1992 – Jean-François Revel "Le regain démocratique" (Fayard)

1993 – Alain Duhamel "Les peurs françaises" (Flammarion)

1994 – La Fondation Napoléon "Napoléon dans l'exil" du Dr Barry E. O'Meara

1995 – Alain Peyrefitte "C'était de Gaulle" (De Fallois-Fayard)

1996 – Olivier Todd "Albert Camus, une vie" (Gallimard)

1997 – Max Gallo "Napoléon - Tome 1 : Le chant du départ" (Laffont)

1998 – Raoul Girardet "La société militaire de 1815 à nos jours" (Perrin)

1999 – Jean Daniel "Avec le Temps" (Grasset) – Paul Silvani pour l'ensemble de son oeuvre

2000 – Georges Suffert "Tu es Pierre" (De Fallois)

2001 – Laurent Joffrin "Les batailles de Napoléon" (Seuil)

2002 – Eric Roussel "Charles De Gaulle" (Gallimard)

2003 – Benedetta Craveri "L’Age de la conversation" (Gallimard)

2004 – Marc Fumaroli "Chateaubriand, Poésie et Terreur" (De Fallois)

2005 – Thierry Lentz pour l’ensemble de son oeuvre sur Napoléon

2006 – Sudhir Hazareesingh "La Légende de Napoléon" (Tallandier)

2007 – Pierre Branda "Le Prix de la Gloire, Napoléon et l’argent" (Fayard) – Antoine Marie Graziani. Distinction spéciale pour son édition de la correspondance de Pascal PAOLI (Alain Piazzola)

2008 – Eric Anceau "Napoléon III" (Tallandier)

2009 – Mona Ozouf "Composition française" (Gallimard)

2010 – Jean Pierre Azema "1940, l’année noire" (Fayard) – Marie Josée Cesarini Dasso Distinction spéciale pour "Hyacinthe di Brano, avocat des lumières" (France Europe Editions)

2011 – Valéry Giscard D’Estaing "La Victoire de la Grande Armée" (Plon)

2012 – Marie Ferranti "Une haine de Corse, Histoire véridique de Napoléon Bonaparte et de Charles-André Pozzo di Borgo" (Gallimard)

2013 – Jean-Pierre Le Goff "La fin du village. Une histoire française" (Gallimard)

2014 – Patrice Gueniffey "Bonaparte" (Gallimard)

2015 – Emmanuel de Waresquiel "Fouché, les silences de la pieuvre" (Tallandier-Fayard)

2016 – Jean-Paul kauffmann "Outre-Terre" (Équateurs)

2017 – Philippe Costamagna "Histoire d’oeils »" (Grasset)

2018 – Jean-Noël Pancrazi "Je voulais leur dire mon amour" (Gallimard)

Programme 11h30 : Remise de la médaille de la Ville à Jérôme Fourquet, pour son livre « l’archipel français », naissance d’une nation multiple et divisée, dans le salon napoléonien de l’Hôtel de Ville.

19h : Cérémonie de remise de la 41e édition du Prix du Mémorial 2019 en l’honneur du lauréat pour son ouvrage précédé de la conférence de l’auteur.

En présence de Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio et Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, de Jean-Pierre Audisio, Président du Prix du Mémorial et de Jean-François Sirinelli, Président du jury du Prix du Mémorial.





