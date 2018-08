Prévention routière : action de sensibilisation Police Municipale et Police Nationale Marcuri u 1 d'aostu, a pulizza municipale cù a pulizza naziunale anu fattu un'azzioni di sinsibilizazione. St'azzione era un eserciziu di pidagugia annant'à a vitezza in vittura.

Le mercredi 1er août une action de sensibilisation a été menée par la police municipale de concert avec la police nationale. Cette action était un exercice de pédagogie à l’attention des automobilistes.

En effet, la vitesse n’est pas seulement source de dangers mais elle est aussi source d’insécurité et de pollution.



François Filoni adjoint à la police municipale rappelle : « Nous avons fait des réunions dans les quartiers. Il s’avère qu’à chaque fois la vitesse pose problème. Il y a une volonté forte du maire de mettre fin à cette vitesse qui est dangereuse pour les piétons. »

